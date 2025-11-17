Afrique: CAF Awards - Ballon d'Or africain, meilleur gardien... le Maroc à l'honneur chez les finalistes

17 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Yohann Le Coz

La CAF a dévoilé la liste resserrée des finalistes pour les CAF Awards qui se tiendront mercredi 19 novembre et qui sacreront, entre autres, le meilleur joueur africain de l'année 2025. Retrouvez tous les finalistes de chaque catégorie, parmi lesquels de très nombreux Marocains.

Mercredi 19 novembre, le meilleur joueur africain de l'année 2025 sera dévoilé par la CAF lors d'une cérémonie prévue à Rabat. Et cela tombe bien, puisque parmi les trois finalistes, on retrouve justement un Marocain, Achraf Hakimi, déjà lauréat du Prix Marc-Vivien Foé, qui fait office de favori.

Mais il n'est pas seul ; du trophée de meilleur jeune à celui de la meilleure équipe, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, le Maroc est extrêmement bien représenté. À quelques semaines d'accueillir la CAN sur son sol, le royaume chérifien pourrait déjà avoir des trophées à fêter. Retrouvez ici tous les nommés.

Catégories masculines

Joueur de l'année

  • Achraf Hakimi (PSG, Maroc)
  • Mohamed Salah (Égypte, Liverpool)
  • Victor Osimhen (Nigeria, Galatasaray)

Gardien de l'année

  • Munir Mohamedi (Maroc, RS Berkane)
  • Yassine Bounou (Maroc, Al Hilal)
  • Ronwen Williams (Afrique du Sud, Mamelodi Sundwons)

Joueur de l'année évoluant dans un club africain

  • Fiston Mayele (RDC, Pyramids)
  • Mohamed Chibi (Maroc, Pyramids)
  • Oussama Lamlioui (Maroc, RS Berkane)

Entraîneur de l'année

  • Bubista (Cap-Vert)
  • Mohamed Ouahbi (Maroc U20)
  • Walid Regragui (Maroc)

Meilleur jeune

  • Abdellah Ouazane (Maroc, Ajax Amsterdam)
  • Othmane Maamma (Maroc, Watford)
  • Tylon Smith (Afrique du Sud, Queens Park Rangers)

Sélection nationale de l'année

  • Cap-Vert
  • Maroc
  • Maroc U20

Club de l'année

  • Pyramids
  • RS Berkane
  • Mamelodi Sundowns

Catégories féminines

Joueuse de l'année

  • Ghizlane Chebbak (Maroc, Al Hilal)
  • Sanaa Mssoudy (Maroc, AS FAR)
  • Rasheedat Ajibade (Nigeria, PSG)

Gardienne de l'année

  • Khadija Er-Rmichi (Maroc, AS FAR)
  • Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Brighton)
  • Andile Dlamini (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns)

Meilleure jeune

  • Doha El Madani (Maroc / AS FAR)
  • Adji Ndiaye (Sénégal, Bambey)
  • Shakirat Abidemi Moshood (Nigeria, Bayelsa Queens)

Sélection nationale de l'année

  • Ghana
  • Maroc
  • Nigeria

