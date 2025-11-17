Afrique: Le monde célèbre la Journée de l'élimination du cancer du col de l'utérus tandis que les pays accélèrent leurs mesures de lutte

communiqué de presse

Aujourd'hui, marque la première Journée mondiale de l'élimination du cancer du col de l'utérus, conformément au mandat défini par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir une étape historique dans les efforts mondiaux pour mettre fin à un cancer évitable. Cette journée d'action s'appuie sur une puissante dynamique, en effet les pays et les partenaires s'unissent pour lancer des campagnes de vaccination ambitieuses, élargir les services de dépistage et de traitement, et accélérer les progrès vers l'élimination du cancer du col de l'utérus en tant que problème de santé publique.

Cette journée mondiale met en lumière une opportunité cruciale : le cancer du col de l'utérus, quatrième forme de cancer la plus courante chez la femme, entraîne plus de 350 000 décès chaque année, pourtant nous disposons des outils pour éliminer cette maladie.

La Journée soutient les piliers fondamentaux de la stratégie mondiale d'élimination de l'OMS, à savoir : la vaccination de 90 % des filles contre le papillomavirus humain (HPV), le dépistage de 70 % des femmes et le traitement de 90 % de celles atteintes de lésions précancéreuses ou d'un cancer invasif. Elle constitue une plateforme essentielle pour renforcer les actions de plaidoyer, accélérer la prestation des services et mobiliser des ressources afin de garantir que chaque femme et chaque fille ait accès à des soins d'importance vitale.

« En 2018, c'est avec fierté que j'ai lancé l'appel mondial à l'action pour l'élimination du cancer du col de l'utérus, et je suis d'autant plus fier aujourd'hui de voir ce qui n'était autrefois qu'un rêve lointain devenir une réalité », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. « De plus en plus de pays intensifient la vaccination contre le HPV, améliorent le dépistage et étendent les traitements, nous rapprochant ainsi d'un avenir sans cancer du col de l'utérus. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette dynamique est soulignée par l'annonce de l'Alliance Gavi, et de ses partenaires, qui estiment que l'objectif ambitieux consistant à atteindre 86 millions de filles d'ici la fin 2025 a été réalisé, reflétant une vague plus large de mesures nationales visant à faire avancer les plans nationaux d'élimination et à élargir l'accès au dépistage et au traitement.

Les pays célèbrent la Journée mondiale de l'élimination du cancer du col de l'utérus par plusieurs actions menées sur plusieurs fronts. La vaccination s'intensifie avec des campagnes organisées en Sierra Leone et au Libéria visant plus de 1,5 million de filles. Les efforts de dépistage s'intensifient également, la Sierra Leone planifiant une campagne de masse dans les 16 districts, suivie d'une marche de sensibilisation. Parallèlement, en Malaisie, le plaidoyer occupe une place centrale alors que les survivantes dirigent une campagne de promotion d'une durée d'une semaine sur le dépistage du HPV par l'auto-prélèvement, une innovation clé pour élargir l'accès au dépistage.

Au cours de l'année écoulée, des actions importantes ont été menées au niveau des pays, fournissant une base solide pour la nouvelle célébration annuelle.

Angola : lancement en octobre d'une campagne de vaccination contre le HPV pour les filles âgées de 9 à 12 ans.

Chine : ajout du vaccin anti-HPV au programme national de vaccination, augmentant ainsi la vaccination chez toutes les filles âgées de 13 ans.

Cuba : lancement de la vaccination contre le papillomavirus humain en octobre 2025 pour toutes les filles de 4e année.

Ghana : campagne nationale de vaccination menée en octobre 2025 ciblant les filles de 9 à 14 ans, visant à toucher 2,4 millions de filles.

Indonésie : organisation du deuxième Forum mondial pour l'élimination du cancer du col de l'utérus et le pays a réaffirmé son engagement à éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2030 grâce à des cibles nationales ambitieuses (90-75-90), un écosystème de partenariat solide et des investissements majeurs dans la vaccination, le dépistage et le traitement dans le cadre de son Plan national d'élimination du cancer du col de l'utérus 2023-2030.

Népal : organisation d'une campagne nationale de vaccination contre le HPV ciblant les filles âgées de 10 à 14 ans en février 2025, pour marquer l'introduction du vaccin anti-HPV dans le calendrier national de vaccination.

Nigéria : effort national d'élimination du cancer du col de l'utérus, avec la Première Dame du pays, la sénatrice Oluremi Tinubu, s'engageant à hauteur de 700 000 dollars des États-Unis (USD) par l'initiative : « Renewed Hope Initiative ». Par ailleurs, cet investissement confirme le leadership et le soutien du Nigéria aux cibles d'élimination de l'OMS, également reflétés dans son co-parrainage de la résolution établissant la Journée mondiale de l'élimination du cancer du col de l'utérus.

Pakistan : introduction nationale du vaccin-HPV dans le cadre d'une campagne ciblant les filles âgées de 9 à 14 ans, touchant plus de 9 millions de filles dans ce qui constitue à ce jour la plus grande campagne de vaccination contre le HPV jamais menée par un pays.

Rwanda : grâce à Mission 2027, le Plan d'accélération de l'élimination, le pays étend rapidement les services de dépistage et de traitement à l'échelle nationale afin d'atteindre les cibles 90-70-90 d'ici 2027, soit trois ans avant l'objectif mondial.

Espagne : par l'intermédiaire de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), l'investissement sur une période de trois ans de l'Espagne soutient l'Initiative OMS pour l'élimination du cancer du col de l'utérus afin de renforcer l'accès à la vaccination, au dépistage et au traitement dans les pays des Régions africaine et de la Méditerranée orientale de l'OMS.

Afrique du Sud : l'élimination du cancer du col de l'utérus a été placée sur la scène mondiale dans le cadre du programme de santé du G20, réaffirmant ainsi le soutien indéfectible du pays à la Stratégie mondiale de l'OMS. Le pays a également co-dirigé la résolution établissant la Journée mondiale de l'élimination du cancer du col de l'utérus et parachève actuellement son Cadre stratégique national pour l'élimination du cancer du col de l'utérus, qui sera lancé plus tard cette année.

Tadjikistan : vaccination contre le HPV pour toutes les filles âgées de 10 à 14 ans dans le cadre du calendrier de vaccination systématique à partir d'octobre 2025.

Tunisie : introduction du vaccin anti-HPV dans son programme de vaccination systématique pour les filles âgées de 12 ans en avril 2025.

Dans la Région OMS du Pacifique occidental, Unitaid et l'OMS ont élargi leur partenariat en vue de renforcer les programmes de prévention et de traitement du cancer du col de l'utérus, appuyant ainsi un accès équitable aux services de dépistage et de traitement des lésions précancéreuses.

Des pays du monde entier accélèrent leurs efforts pour élargir l'accès à la vaccination, au dépistage et au traitement, progressant vers les cibles 90-70-90 de la Stratégie mondiale.

Note aux rédactions

Gavi, l'Alliance pour le Vaccin et ses partenaires estiment que l'objectif ambitieux consistant à atteindre 86 millions de filles d'ici la fin de 2025 a été réalisé. Le nombre de filles à vérifier sur la base des estimations officielles de couverture par le vaccin anti-VPH de l'OMS/UNICEF sera publié en juillet 2026.