Addis-Abeba — Le projet éthiopien de construction d'une centrale nucléaire représente, selon l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekhin, une avancée majeure vers la diversification du mix énergétique et l'amélioration de l'accès à l'électricité à l'échelle nationale.

Dans un entretien exclusif accordé à ENA, M. Terekhin a salué les efforts de l'Éthiopie pour élargir ses sources d'énergie, citant notamment l'inauguration du Grand barrage de la Renaissance et la volonté du gouvernement de promouvoir le nucléaire.

Il estime que cette stratégie est indispensable pour répondre à la demande énergétique croissante du pays et soutenir un développement durable.

L'ambassadeur a qualifié le GERD d'« exploit remarquable », reflet de la détermination du peuple éthiopien.

Il a insisté sur la nécessité d'élargir le portefeuille énergétique, soulignant que le nucléaire offre une opportunité clé pour développer de nouvelles ressources au service du progrès national.

« Pour avancer, nous devons multiplier les sources d'énergie. Les centrales nucléaires ouvrent la voie à de nouvelles possibilités pour tous types de projets », a-t-il affirmé.

Terekhin a par ailleurs rappelé que l'Éthiopie et la Russie renforcent leur coopération dans plusieurs domaines, notamment dans les technologies de pointe, et que l'énergie nucléaire constitue un pilier central de ce partenariat.

Plusieurs accords ont déjà été signés pour accompagner ce développement.

Il a également évoqué la rencontre récente entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Vladimir Poutine lors de la Semaine atomique russe à Moscou, au cours de laquelle un plan d'action pour la construction d'une centrale nucléaire en Éthiopie a été adopté.

On rappelle que ce projet figure d'ailleurs parmi les mégaprojets stratégiques annoncés récemment par le Premier ministre.