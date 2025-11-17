Ethiopie: Le pays et l'Italie sont désireuses de renforcer leur partenariat bilatéral de longue date.

Addis-Abeba — L'Éthiopie et l'Italie ont renouvelé leur volonté de consolider leur partenariat bilatéral, alors que se profilent les préparatifs de l'accord de coopération 2026-2028, appelé à représenter une nouvelle avancée dans une relation construite sur plusieurs décennies.

La ministre d'État aux Finances, Semereta Sewasew, a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur d'Italie, Sem Fabrizi, pour lancer les premières étapes du futur cadre de coopération et examiner les pistes permettant de renforcer davantage les liens entre les deux pays.

Selon le ministère des Finances, les échanges ont mis en évidence une ambition partagée : dynamiser la croissance économique, attirer davantage d'investissements et promouvoir un développement durable mutuellement bénéfique.

Les discussions se sont articulées autour de cinq axes majeurs : la réduction des obstacles structurels, le renforcement de la sécurité, la stimulation du commerce et des IDE, l'accélération des réformes économiques et l'intensification de la coopération économique.

Semereta Sewasew a souligné que les réformes en cours et l'ouverture progressive du marché éthiopien créent un terrain propice à de nouveaux partenariats stratégiques.

Elle a insisté sur le rôle clé de mécanismes de financement innovants -- tels que le financement mixte et les PPP -- pour assurer un engagement durable du secteur privé.

L'ambassadeur Fabrizi a réaffirmé l'engagement de l'Italie à rester un partenaire fiable et a exprimé son plein soutien au prochain accord de coopération.

Les deux responsables ont également passé en revue les initiatives déjà fructueuses et défini les priorités pour la période 2026-2028, parmi lesquelles l'agriculture et la sécurité alimentaire, le soutien aux PME, le développement des compétences, les infrastructures, l'énergie, le tourisme et la coopération culturelle.

Ce futur accord devrait consolider davantage la vision commune des deux pays en matière de croissance durable, d'investissement, de commerce et de développement, tout en ouvrant de nouvelles perspectives bâties sur une relation fondée sur la confiance et la collaboration.