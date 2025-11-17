Ile Maurice: Dynamiser la vie étudiante et valoriser les compétences numériques

La Rencontre annuelle de la jeunesse estudiantine (RAJE) s'est tenue le 3 octobre au siège de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) à Réduit.

L'événement a rassemblé des étudiants issus des clubs et associations des établissements membres de l'AUF, avec pour objectif de dynamiser la vie estudiantine à travers des échanges constructifs, d'encourager l'initiative, la créativité et le sens des responsabilités, de promouvoir l'engagement citoyen, l'esprit d'équipe et la solidarité, et de renforcer les liens entre étudiants des établissements d'enseignement supérieur à Maurice.

Dans son discours, Jayantee Gukhool, représentante de l'AUF à Maurice, a souligné l'importance de l'événement : «Nous voulions offrir aux étudiants un espace de rencontre, d'échange, de partage et de mise en réseau.» David Philippe, représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, a présenté le programme «Entreprendre», détaillant son implémentation dans différents pays et son déploiement progressif au sein des universités mauriciennes.

Pour sa part, Swaleha Peeroo, enseignante-chercheuse à l'Université des Mascareignes et coordinatrice du PEEM, a expliqué : «Notre but, c'est de donner à nos étudiants les moyens de tester, structurer et lancer leur projet entrepreneurial, sans avoir à attendre la fin de leurs études.» Enfin, Priscille Noël, Head of Social Impact chez ER Group, a abordé le financement des associations étudiantes et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), mettant en lumière le rôle du partenariat entre entreprises et associations pour soutenir l'engagement citoyen et social.

Certification PIX

Dans la continuité de ses initiatives en faveur de la jeunesse, l'AUF a récemment accordé une nouvelle tranche de subvention pour encourager le développement des compétences numériques à travers la plateforme PIX. Destinée aux étudiants, enseignants et personnels de support, cette initiative vise à tester, développer et certifier les compétences numériques dans cinq grands domaines : informations et données, communication et collaboration, création de contenu, protection et sécurité, ainsi qu'environnement numérique.

La certification PIX, reconnue à l'international, représente un véritable atout pour booster le CV et valoriser les compétences professionnelles. Les examens de certification sont proposés en présentiel chaque mardi et jeudi au siège de l'AUF Maurice, ainsi qu'à distance.

Plus de 200 personnes ont déjà été certifiées à Maurice grâce à ce programme subventionné par l'AUF, témoignant de l'engouement et de l'importance accordée à la maîtrise des outils numériques. Parmi les meilleurs scores enregistrés au 1er septembre 2025, on retrouve l'Université de Maurice (673 PIX), le Mauritius Institute of Education (725 PIX), ainsi qu'un candidat issu du monde professionnel (776 PIX)