Ile Maurice: Wensum Ltd mise sur le solaire pour propulser sa croissance durable

Wensum Ltd, grand nom de la couture mauricienne, franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d'efficacité énergétique et de durabilité. L'entreprise, implantée à Forest-Side, a investi Rs 25 millions dans un système photovoltaïque de 500 kW qui fera d'elle l'un des fabricants verts du pays.

Le projet, en cours d'installation sur une superficie de 5,000 m² à La Brasserie Road, s'inscrit dans le cadre du Carbon Neutral Industrial Sector (CNIS) Renewable Energy Scheme. Il est financé par un Green Lease de la MCB, et sa mise en service assurée par la société Rey & Lenferna, est prévue pour janvier 2026.

Le système solaire générera environ 75 000 kWh par mois, soit 1,5 fois la consommation énergétique actuelle de Wensum, estimée à 53 000 kWh mensuels. Cette performance permettra à la société d'éliminer sa facture d'électricité, qui atteint aujourd'hui près de Rs 500 000 par mois, tout en produisant un excédent d'énergie capable de soutenir ses futurs projets d'expansion.

«Notre transition vers le solaire est à la fois une décision stratégique et durable. Elle nous permettra d'éliminer nos coûts énergétiques et de réinvestir ces économies dans l'innovation et la croissance», souligne Avinash Goburdhun, directeur général de Wensum Ltd. «Au-delà des gains financiers, nous contribuons à un modèle industriel plus vert et à une île Maurice plus résiliente sur le plan énergétique».

Cette orientation vers la durabilité s'inscrit dans une trajectoire de croissance continue. Le chiffre d'affaires de Wensum est passé de Rs 151 millions en 2022 à Rs 300,9 millions en 2025, tandis que le bénéfice net a presque triplé, atteignant Rs 30 millions sur la même période. Une performance qui témoigne d'une gestion rigoureuse et d'une capacité d'adaptation face à un environnement économique en mutation, souligne le directeur général.

Un modèle d'industrie verte

Au-delà de la réduction de ses coûts, l'installation solaire permettra à Wensum d'éviter 600 à 700 tonnes de CO2 par an. Ces gains environnementaux renforceront sa compétitivité à l'exportation et son image d'entreprise responsable auprès de ses partenaires internationaux. L'investissement s'aligne également sur les objectifs nationaux de transition énergétique, qui visent 60 % de production à partir de sources renouvelables d'ici 2030.

En se dotant d'une telle infrastructure, Wensum illustre la voie à suivre pour le secteur manufacturier mauricien : conjuguer performance économique et responsabilité environnementale. Avec cette initiative, l'entreprise ne se contente pas de réduire son empreinte carbone - elle affirme son ambition d'être un acteur de la transformation verte du tissu industriel mauricien.