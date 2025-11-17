Ile Maurice: Être tailleur - Un travail traditionnel d'art

Le métier de tailleur est un artisanat traditionnel qui remonte à plusieurs siècles. Il incarne à la fois un savoir-faire et une expression artistique. Le tailleur travaille avec précision et minutie pour créer des pièces uniques adaptées aux besoins et aux goûts de chaque client.

Pour Manoj Kautick, un tailleur âgé de 64 ans et habitant de Goodlands : «Ce travail, je le pratique depuis l'âge de 15 ans.» Il a plus de 45 ans d'expérience dans le métier. Il fait ressortir qu'il exerce son métier essentiellement pour les hommes et femmes. Son métier n'est pas seulement une passion mais aussi une nécessité née d'un accident survenu dans sa jeunesse. Après l'accident, c'était son père qui l'a mis dans ce métier car il ne pouvait pas exercer autre chose et, depuis, il y passe tout son temps.

Manoj constate des changements dans le métier: «Avec le temps, tout change et pour le moment, le travail a un peu ralenti car il y a des vêtements prêt-à-porter de nos jours.» Après avoir travaillé dans une usine, il a ouvert son atelier en 1989 et cela fait 35 ans qu'il travaille dans son atelier. Aujourd'hui, il continue d'accueillir des clients issus de toutes les régions du pays car les clients témoignent la reconnaissance de son savoir-faire.

«De nos jours, personne n'apprend un métier spéci- fique. Dans mon endroit, il ne reste que deux tailleurs», précise le couturier. Il insiste sur l'importance de transmettre ce métier traditionnel et encourage les jeunes qui sont intéressés à s'y investir. «Devenir un tailleur demande beaucoup de patience et de temps. La personne doit tra- vailler le jour et même la nuit s'il y a beaucoup de travaux à faire», lance-t-il à ceux qui veulent réussir dans cette profession. Or, il souligne que les jeunes ne veulent pas rester dans un atelier durant toute la journée et c'est une raison pourquoi ils ne veulent pas apprendre le métier de tailleur.

Le métier de tailleur est en voie de disparition et de nombreux artisans, comme Manoj, craignent que leur savoir-faire soit complè- tement perdu et que la transmission de ce métier précieux devienne donc un enjeu crucial pour préserver cet héritage culturel, avant qu'il ne disparaisse totalement dans l'oubli.