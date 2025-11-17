Lors de la 30e Conférence des Parties (Cop 30) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Caisse des dépôts (Cdc), l'Agence française de développement (Afd), Stoa et 151 Bis Partners (les « Parties ») ont réaffirmé leur intention de faire avancer l'action climatique en unissant leurs forces pour lancer une activité d'investissement dédiée aux projets de transition climatique et d'infrastructures résilientes, principalement en Afrique et en Amérique latine. Selon un communiqué de presse, cette initiative reflète l'ambition partagée des parties d'accélérer le développement durable et de soutenir les objectifs de l'Accord de Paris de 2015.

La Cdc et l'Afd, à travers le bilan de Stoa, expriment leur volonté d'encourager une nouvelle activité d'investissement dédiée à la transition climatique et aux infrastructures résilientes dans les pays émergents et en développement en Afrique et en Amérique latine.

151 Bis Partners, Cdc et Afd collaboreront pour créer Stoa Asset Management S.A.S., une société de gestion de portefeuille actuellement en attente d'approbation de l'Autorité des marchés financiers (Amf), afin de lancer un fonds d'investissement avec l'ambition des Parties de mobiliser des fonds d'autres investisseurs professionnels de l'investissement et du secteur privé.

La Banque européenne d'investissement (Bei) a récemment confirmé son soutien à cette nouvelle initiative via Eib Global. Ce partenariat stratégique s'appuie sur le bilan éprouvé de Stoa sur les marchés émergents, où elle a investi 633 millions d'euros dans 21 transactions dans les secteurs des énergies renouvelables et des transports urbains dans plus de 10 pays au cours des 8 dernières années. La nouvelle plateforme vise à amplifier ces efforts, en se concentrant sur des projets qui favorisent la résilience climatique et les infrastructures durables.

Les équipes s'appuient sur une expertise solide et un vaste réseau pour attirer de nouveaux investissements dans cette initiative. Des normes Esg strictes - alignées sur les Accords de Paris de 2015 et les Normes de performance de l'Ifc - seront appliquées dans la mise en oeuvre de cette stratégie.

Olivier Sichel, Directeur général de la Caisse des dépôts a déclaré: «La Cdc est fière de s'appuyer sur les réalisations de Stoa et de s'associer à des institutions de premier plan pour mobiliser des capitaux pour des projets alignés avec l'Accord de Paris de 2015. La création de Stoa Asset Management est le bon levier pour favoriser l'innovation et la résilience dans les projets d'infrastructure ».

«Afd a soutenu la création de Stoa en 2017 dans le cadre de notre engagement en faveur des infrastructures durables. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'accompagner Stoa dans son nouveau chapitre, en amplifiant son impact et en renforçant son rôle d'acteur clé dans la transition climatique et les infrastructures résilientes », a indiqué Rémy Rioux, Directeur général de l'Afd.

«Cet accord marque un moment clé pour Stoa et nos partenaires. En combinant notre expertise sur le terrain, notre esprit d'équipe et nos ressources avec des investisseurs partageant des objectifs et une culture commune, nous visons à accélérer les investissements qui apportent des bénéfices climatiques tangibles et une résilience à long terme pour les communautés en Afrique et en Amérique latine », a confié Marie-Laure Mazaud, Directrice générale de Stoa.

«Notre équipe est honorée de contribuer à cette initiative ambitieuse. Nous pensons que la combinaison de la force institutionnelle avec l'agilité entrepreneuriale créera un outil puissant pour les investissements positifs pour le climat », a dit Mathieu Lebègue, représentant de 151 Bis Partners.