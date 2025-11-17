Cote d'Ivoire: Salon aéronautique 'Dubaï Airshow' - Air Côte d'Ivoire signe avec Embraer

Air Côte d'Ivoire est engagée dans une nouvelle étape dans sa stratégie de modernisation et d'expansion. La compagnie nationale a annoncé, ce 17 novembre 2025, en marge du salon aéronautique « Dubaï Airshow », la signature d'un contrat d'achat ferme portant sur quatre (4) jets régionaux Embraer E175, assorti d'un droit d'achat de huit (8) appareils supplémentaires. Cette acquisition marque un tournant décisif dans la transformation de sa flotte et de son positionnement sur le marché régional.

Selon les responsables de la compagnie, ces nouveaux appareils viendront remplacer progressivement les turbopropulseurs Bombardier Q400, jusque-là utilisés sur les lignes domestiques et régionales. Les E175, configurés en deux classes, 12 sièges en business et 64 en classe économique - offriront une montée en gamme significative en matière, confort et d'expérience passager.

Plus rapides, dotés d'un rayon d'action plus étendu et d'une technologie de dernière génération, les Embraer E175 permettront à Air Côte d'Ivoire d'améliorer sa flexibilité opérationnelle. Ils offriront également des performances adaptées à la demande croissante du marché ivoirien et sous-régional, tout en garantissant une rentabilité économique optimisée, élément clé dans la compétitivité des compagnies aériennes africaines.

Cette commande stratégique s'inscrit dans la volonté d'Air Côte d'Ivoire de renforcer son réseau et d'accroître la qualité de ses services, dans un contexte où la mobilité régionale connaît une expansion soutenue. Les premiers appareils sont attendus dès le premier semestre 2027, ouvrant ainsi une nouvelle phase dans le développement de la compagnie.

Avec ce partenariat renforcé avec Embraer, Air Côte d'Ivoire affirme son ambition de demeurer un acteur majeur du transport aérien en Afrique de l'Ouest, tout en offrant à ses passagers un service alliant confort, sécurité et performances opérationnelles de haut niveau.