Société générale Côte d'Ivoire (Sgci) et l'Office national de l'état civil et de l'identification (Oneci) ont signé - selon un communiqué publié le 17 novembre 2025 - une convention de partenariat stratégique visant à renforcer la fiabilité de l'identification des clients de la banque ainsi que la sécurité des opérations financières.

Par cet accord paraphé le 11 novembre 2025 au siège de Sgci à Abidjan-Plateau, la banque intègre la plateforme d'authentification en ligne de l'Oneci. Par conséquent, elle « pourra désormais vérifier en temps réel et de manière sécurisée l'identité de ses clients, en s'appuyant sur les données officielles du Registre national des personnes physiques (Rnpp) ».

Cela permet à la banque de renforcer la conformité des informations produites par le client et mieux répondre aux exigences réglementaires en matière de connaissance client (KYC). Le deal permet également à la banque de renforcer sa contribution à la lutte contre la fraude et d'offrir - par la même occasion - à sa clientèle, une expérience plus fluide, rapide et sécurisée.

« Cette collaboration s'inscrit dans la vision commune des deux institutions de bâtir un écosystème numérique de confiance, où l'identité numérique devient un levier essentiel d'inclusion, de transparence et de développement économique », peut-on lire dans le communiqué.

C'est en cela que Patrick Blas, Dg de Société général Côte d'Ivoire a déclaré : « Ce partenariat illustre notre volonté d'intégrer les meilleures solutions technologiques au service de la confiance et de la sécurité de nos clients ». Le patron de Sgci s'est également félicité de l'opportunité qu'offre ce partenariat à la banque de pouvoir travailler avec les startups, conformément à sa vision. Mais au-delà, Patrick Blas a mis en exergue la volonté de son entreprise à être un partenaire de premier plan pour le secteur public.

Pour sa part, Ago Christian Kodia, Dg de l'Oneci s'est félicité de l'entente et salué l'attitude avant-gardiste de la banque. D'autant plus que c'est la première entreprise de ce type à intégrer le système. « L'Oneci est fière de mettre à disposition de la Sgci sa plateforme d'authentification numérique, une innovation qui positionne l'identité certifiée par l'État au coeur de la transformation digitale du secteur financier », a-t-il déclaré.