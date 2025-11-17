Cote d'Ivoire: Agriculture moderne et passion verte - Zogbe Derhoto, l'homme qui fait pousser plus que des plantes

17 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba (stagiaire)

De ses premières observations villageoises à la tête de Sodagri, Zogbe Derhoto incarne une nouvelle génération d'agriculteurs ivoiriens pour qui science, passion et durabilité riment avec prospérité.

Titulaire d'un BT et d'un BTS Agricole, licencié en Industrie bio- ressources et aujourd'hui en master d'agriculture durable, Zogbe Derhoto a su transformer sa vision en action. Pour lui, « une grande superficie n'est pas forcément gage de grande production ». Ce qui compte, c'est la méthode, la rigueur et la maîtrise des itinéraires techniques. Avec Sodagri, la Société de développement agricole qu'il dirige, il accompagne les producteurs à « produire plus sur une petite parcelle » et à repenser la productivité autrement.

Sa jeune équipe issue de l'Infpa (...), engagée dans la création de plantations, l'horticulture, l'élevage, la pisciculture et le paysagisme. Autant de maillons réunis pour bâtir un écosystème agricole moderne et durable. Lauréat au Cameroun du Prix Suisse Afrique de l'entrepreneuriat agricole 2024, le consultant en aménagement paysager prône une formation 100 % pratique : « En agriculture, c'est le terrain qui commande. »

Sa plus grande fierté : le projet « Ma Ferme à l'École Primaire », qui initie les enfants à l'hydroponie, à la pisciculture et à l'agriculture verticale. Car pour lui, l'avenir agricole se cultive dès l'enfance.

Et si Zogbe Derhoto fait pousser des plantes, il fait surtout germer une conscience verte pour la Côte d'Ivoire de demain.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

