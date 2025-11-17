Cote d'Ivoire: Université FHB/Soutenance de thèse - Mention très honorable pour Koffi Konan Roméo

Koffi Konan Roméo a obtenu, le 14 novembre 2025, le grade de Docteur ès Lettres Modernes avec la mention « Très Honorable » à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Le jury était composé de M. N'Goran Koffi David (président), M. Kouakou Jean-Marie (directeur de thèse), MM. Coulibaly Hervé et Gnayoro Jean Florent Romaric (rapporteurs), ainsi que de M. Bert Rand Michel (examinateur). À l'issue de la délibération, les membres du jury ont jugé la thèse recevable et ont unanimement élevé le candidat au grade de docteur.

La recherche de Koffi Konan Roméo, intitulée « Les suspens narratifs chez Claude Simon », met en lumière le rôle déterminant de l'art narratif dans l'oeuvre de Claude Simon, en lien avec la construction du suspens. Le travail souligne un récit en permanente dynamique, oscillant entre liaison et déliaison, rupture et structure, arrêt et mouvement, souvenirs et oublis, échos et silences.

Le nouveau docteur propose également une lecture du suspens chez Claude Simon comme une expérience de la complexité. « L'écrivain ne cherche pas à raconter une histoire, mais à mettre en scène la difficulté même de la raconter. Son suspens n'est pas celui de la révélation, mais celui du regard en mouvement, du sens en construction », a-t-il expliqué.

Selon l'auteur, cette thèse avait pour objectif de redéfinir le suspens comme une expérience esthétique et perceptive indépendante de la simple intrigue ; de montrer que l'écriture fragmentaire de Simon génère un suspens du sens, fondé sur l'attente, la discontinuité et la reprise ; et enfin de mettre en lumière la fonction critique de ce suspens, qui interroge la mémoire, la perception et la représentation du réel.

Ses conclusions révèlent qu'en érigeant le suspens en principe poétique, Claude Simon redonne à la littérature sa fonction la plus haute : interroger le réel plutôt que le décrire. Son oeuvre appelle ainsi une lecture active et exigeante, où le lecteur devient co-créateur du sens, participant à la fois à la quête et à la tension du texte.

À noter que Koffi Konan Roméo est membre de l'Association des lecteurs de Claude Simon (ALS), une société savante basée à Paris et regroupant plusieurs universités européennes.