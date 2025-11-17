Cote d'Ivoire: Octobre Rose et novembre Bleu - Le Gspm sensibilise contre les cancers

17 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Marie Paule Obrou (Stg)

À l'occasion d'Octobre Rose, consacré au cancer du sein, et de Novembre Bleu, dédié à la prévention du cancer de la prostate, le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) a organisé un panel de sensibilisation, le samedi 15 novembre 2025.

Le colonel Maxime Amorissani, chef de corps du Gspm a fait savoir que cette conférence s'inscrit dans la volonté de sa structure de promouvoir la prévention, la santé et le bien-être au sein des communautés. L'objectif est de sensibiliser, informer et inciter la population au dépistage.

Autour du thème, « Prévenir, guérir, revivre : la culture du bien-être, fil conducteur de la lutte contre le cancer », les participants composés de membres du Gspm et citoyens ont compris l'importance de se faire dépister tôt. Et de s'informer sur les méthodes de prévention et de lutte contre le cancer.

Les panélistes qui sont des spécialistes de la santé ont également partagé des conseils nutritionnels essentiels pour réduire les risques de cancer. Cette activité tenue le jour de la célébration de la paix a été une occasion pour le Gspm d'initier une séance sportive. Dans un cadre chaleureux et propice à l'adoption d'un mode de vie sain, les participants ont pris part à un fitness. Une photo de famille symbolisant la cohésion et l'engagement collectif a mis un terme à cette cérémonie.

