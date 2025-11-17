Cote d'Ivoire: San Pedro / Schéma d'aménagement et de développement régional - Les rapports provisoires soumis à examen

17 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Aboubakar Bamba

Les acteurs institutionnels et communautaires de la région de San Pedro ont abordé, les 13 et 14 novembre 2025, un tournant décisif dans l'élaboration du Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (Sradt). Réunis dans la salle de conférence du Conseil régional, ils ont examiné les rapports provisoires issus de près de deux ans d'études.

« Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui sont déterminants. Ils dessineront le futur de San Pedro, une région prospère, durable et solidaire », a déclaré le Directeur général d'administration (Dga) du Conseil régional, le Commandant Gouglin Tra Bi Fortuné, à l'ouverture de l'atelier.

Organisées à l'initiative de la Chaire Unesco Anticipation, Prospectives et Territoires durables (Cuaptd), partenaire technique du projet, ces assises ont permis de présenter plusieurs livrables majeurs : diagnostic régional, analyse structurelle, scénarios prospectifs, vision de développement et orientations stratégiques.

Pendant deux jours, les experts de la Cuaptd ont détaillé ces rapports devant un public composé d'autorités préfectorales et militaires, de directeurs régionaux, de chefs de services, de représentants de la société civile, ainsi que de leaders traditionnels et religieux. Tous ont été invités à formuler observations et recommandations afin d'enrichir le document final, appelé à devenir la véritable boussole du développement régional.

Représentant le titulaire de la Chaire Unesco, Pr Kouassi Kouamé Sylvestre, Dr Coulibaly Tiécoura, chef du service des études et consultances, a rappelé que le Sradt s'inscrit dans la logique de la quatrième étude nationale prospective « Côte d'Ivoire 2040 ».

Selon lui, le chef de l'État, Alassane Ouattara, souhaite voir cette vision nationale déclinée au niveau de chaque territoire.

L'expert de la Cuaptd a, à juste titre, pointer du doigt les disparités internes aux seins des régions : « Malgré les potentialités de San Pedro, certaines zones, notamment le département de Tabou et plusieurs sous-préfectures, connaissent une stagnation du développement. Le Conseil régional a donc décidé d'élaborer ce Sradt, lancé en décembre 2022, pour garantir un développement harmonieux et durable. »

Cet atelier s'inscrit, selon le DGA du Conseil régional, dans la continuité des diagnostics rétro-prospectifs validés en mars 2025 et d'un atelier d'analyse structurelle organisé en ligne.

