Cote d'Ivoire: District d'Abidjan - Une trentaine d'élèves obtiennent une aide scolaire pour l'année 2025-2026

17 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edouard Koudou

Ils sont vingt-huit, des élèves du District autonome d'Abidjan dont les parents peuvent pousser un ouf de soulagement. Des bourses d'études pour l'année scolaire 2025-2026 ont été octroyés par ces élèves par Rotary Club Abidjan Golf. La remise de la première tranche de 100 mille Fcfa s'est déroulée le samedi 15 novembre 2025, à l'Ivoire Golf Club à la Riviera, à Cocody.

Les bénéficiaires choisis sur la base de critères du mérite et de l'excellence au niveau scolaire devront bénéficier d'une bourse annuelle d'un montant global de 200.000 FCFA.

Le président de Rotary Club Abidjan Golf, Honoré Kouamé, a rappelé la responsabilité de son organisation face à l'avenir de la jeunesse : « C'est avec une profonde fierté que le Rotary club Abidjan Golf vous a accueilli pour la remise des bourses scolaires aux élèves. Nous croyons fermement au Rotary que l'éducation est la clé pour briser le cercle de la pauvreté. Que cette bourse soit pour vous un encouragement supplémentaire ». Sans omettre d'exprimer sa reconnaissance envers les partenaires ayant contribué à la mise en oeuvre du projet.

Les lauréats, à leur tour, n'ont pas caché leur joie face à l'élan de solidarité à leur endroit. Parmi eux, Coulibaly Joël, élève de Première C, avec une moyenne de 15,85 au titre de l'année scolaire 2024-2025 : « Je suis content et honoré, cela va beaucoup m'encourager à faire mieux pour mériter la confiance du Rotary. Merci au donateur ! ».

L'événement s'inscrit dans la continuité d'une tradition lancée en 1995 avec trois bénéficiaires, aujourd'hui portée par Honoré Kouamé, président pour le mandat 2025-2026. Cette action des Rotariens se poursuivra avec une prochaine étape qui est l'organisation des Intervilles prévue en février 2026 à Yamoussoukro.

