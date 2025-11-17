Cote d'Ivoire: Licence en journalisme - Kouakou Rachel Carine obtient 16 pour son mémoire

Avec une note de 16 sur 20, Mlle Kouakou Rachel Carine a obtenu sa licence en journalisme option radio. C'était, à l'occasion de sa soutenance tenue, le jeudi 13 novembre 2025 à l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc). Dirigés par M. Théodore Kouadio, les travaux ont porté : « Le journalisme d'organisation à l'ère du numérique : cas de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique ».

Portant sa motivation sur, le journalisme d'organisation, l'impétrante dans son développement a montré que le journalisme d'organisation soutient les objectifs institutionnels grâce à une information adaptée et stratégique.

Elle a poursuivi en soulignant que le numérique transforme profondément les pratiques du journalisme au Trésor Public. Tout en améliorant la diffusion de l'information et la transparence. Même si certains défis techniques et organisationnels subsistent, elle a insisté sur la supériorité des avantages du numérique, appelant à une adoption plus réfléchie et stratégique des outils digitaux.

La candidate à la licence a également mis en lumière la différence entre le journalisme classique et le journalisme d'organisation. À l'écouter, le journalisme d'organisation est une pratique journalistique exercée au sein d'une organisation publique ou privée, dont la mission est de produire et de diffuser une information institutionnelle, interne ou externe, cohérente avec les objectifs stratégiques. Quant au journalisme classique, il consiste à collecter, vérifier, traiter et diffuser l'information dans les médias.

Elle a par ailleurs rappelé, que le journalisme traditionnel consiste à collecter, vérifier, traiter et diffuser des informations selon une ligne éditoriale indépendante. Messieurs Kanga Marcelin, Koné Raphaël Kinabari, respectivement, président de jury et instructeur ont salué la pertinence du sujet et la rigueur de l'analyse. Cependant, ils ont fait quelques observations pour renforcer la pertinence. C'est dans une ambiance très chaleureuse que s'est terminée cette cérémonie.