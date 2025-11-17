Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - Les inscriptions aux examens scolaires ouvertes ce lundi 17 novembre

Les inscriptions aux examens scolaires de la session 2026 pour la formation professionnelle sont ouvertes ce lundi 17 novembre 2025 et prendront fin le vendredi 6 février 2026.

L'information a été donnée par le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Moustapha Sangaré, via un communiqué en date du 14 novembre 2025.

Les inscriptions se font sur le site : www.ersys-ci.net. Sont concernés, le Certificat d'aptitude professionnel (Cap) ; le Brevet d'études professionnelles (Bep) ; le Brevet de technicien (Bt) et le Brevet professionnel (Bp).

Pour faire acte de candidature, il faut avoir suivi une formation complète à l'examen concerné, dans un établissement public ou privé de formation professionnelle reconnu par l'Etat.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le dossier de candidature est composé d'une copie d'extrait de naissance (Original) ; une photocopie de l'attestation d'aptitude ou du relevé de notes pour les candidats libres ; une photo d'identité récente ; une photocopie de l'attestation de réussite au Bepc ou au Cap sanitaire social sur présentation de l'original pour les candidats officiels au Bt sciences médico-sociales.

Il comprend également une photocopie de l'attestation de réussite au Cap industriel ou au Bep industriel sur présentation de l'original pour les candidats officiels au Bp industriel ; une quittance de droit d'inscription en fonction de la nature de l'examen et du statut du candidat à imprimer sur le site : www.pay.tresor.gouv.ci et une fiche de préinscription à imprimer sur ersys-ci.net.