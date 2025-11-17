Cote d'Ivoire: Canal Comedy Club 2025 - Canal+ Côte d'Ivoire forme 21 jeunes humoristes

Le groupe Canal+ Côte d'Ivoire poursuit son engagement en faveur de la jeunesse et du développement des talents locaux. Après le succès retentissant de la première édition du Canal Comedy Club, la deuxième édition a été officiellement lancée le 14 novembre 2025 à Cocody. Cette nouvelle cohorte compte 21 jeunes humoristes, désormais prêts à intégrer la grande famille du rire en Côte d'Ivoire.

Selon Mme Djamila Mamah, directrice de la communication de Canal+ Côte d'Ivoire, ce programme vise avant tout à renforcer les compétences des jeunes humoristes, tout en leur offrant une visibilité accrue pour conquérir de nouveaux marchés. L'initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie RSE du groupe qui consiste à identifier les talents, les accompagner dans leur montée en compétences et leur offrir des opportunités concrètes d'expression artistique.

« Ce programme illustre le cercle vertueux de CANAL+ : soutenir les créateurs, enrichir la grille de programmes pour le public et structurer durablement l'écosystème culturel ivoirien », a-t-elle expliqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, Mme Kasongo Erica, directrice des productions de flux et magazines de CANAL+ Afrique, a rappelé que le Canal Comedy Club s'intègre dans un dispositif panafricain déployé dans plusieurs pays tels que le Niger, le Cameroun, le Tchad, le Togo, le Burundi, le Gabon, le Congo et le Rwanda. L'objectif : détecter, former et propulser les talents humoristiques du continent.

Chaque participant bénéficie d'un parcours complet comprenant l'écriture humoristique, la mise en scène, le jeu scénique et des répétitions intensives, le tout encadré par des coachs chevronnés.

À travers cette initiative, Canal+ Côte d'Ivoire réaffirme son engagement constant pour le développement des industries culturelles et créatives, un secteur en pleine croissance et porteur d'opportunités pour la jeunesse ivoirienne.