Congo-Kinshasa: La société civile favorable à la réouverture de l'aéroport de Goma sous quelques préalables

Des acteurs de la société civile du Nord-Kivu disent soutenir le projet de la réouverture de l'aéroport international de Goma. Toutefois, ils veulent avoir des garanties que cette réouverture réponde exclusivement à des impératifs d'ordre humanitaire, comme annoncé, et qu'elle ne compromette aucunement la sécurité des populations civiles.

"Nous accueillons positivement cette annonce. La réouverture humanitaire de l'aéroport de Goma est, essentiellement, pour soulager les populations, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, évacuer les cas médicaux urgents », a déclaré lundi 17 novembre Christian Kalamo, président de la société, sous coordination de la commune de Karisimbi dans la ville de Goma.

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé à trois vice-Premiers ministres du gouvernement de travailler en synergie afin de créer les conditions sécuritaires et logistiques nécessaires à la réouverture de l'aéroport de Goma (Nord-Kivu). Cette décision ressort du 67e Conseil des ministres, tenu vendredi 14 novembre à Kinshasa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Kinshasa réagissait ainsi à l'annonce faite la veille par le Président français Emmanuel Macron, qui avait évoqué une réouverture imminente de l'aéroport lors de la Conférence internationale pour la paix et la prospérité dans la région des Grands lacs, organisée à Paris en partenariat avec le Togo.

La société civile locale demande « avant tout un plan clair et transparent. La population doit connaître, au fait, la mesure prévue pour sécuriser la zone aéroportuaire, les étapes des opérations et les partenariats avec la MONUSCO, les FARDC et les acteurs humanitaires ».

L'aéroport de Goma est fermé depuis la prise de la ville par les rebelles de l'AFC-M23 en janvier dernier, une situation qui a fortement perturbé les flux humanitaires et économiques dans la région.

«Nous ne voulons pas que cette réouverture soit symbolique, qui va encore exposer les civils ou les humanitaires à des risques », a insisté Christian Kalamo, estimant que cette réouverture pourrait « réellement améliorer notre quotidien ; à condition qu'elle soit aussi bien préparée et centrée sur l'intérêt de tous ».