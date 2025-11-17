Congo-Kinshasa: Trafic paralysé sur la route Bukavu - Miti-Hombo à la suite des combats M23 - Wazalendo

17 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le trafic routier est resté paralysé ce lundi 17 novembre sur l'axe routier Bukavu - Miti-Hombo, conséquence des attaques menées dans la matinée par les rebelles de l'AFC-M23 contre les positions des Wazalendo dans le territoire de Kabare (Sud-Kivu).

Selon des sources militaires dans la zone, cette fois-ci, les rebelles ont ciblé la position des combattants Wazalendo, connus sous le nom de « Météo », située dans le parc national de Kahuzi-Biega. Ces affrontements, impliquant des armes lourdes et légères, ont perturbé toutes les activités champêtres et économiques dans la région.

Les moto-taximen, en provenance ou en partance pour Kalonge et Bunyakiri, ont été contraints de rebrousser chemin, craignant pour leur sécurité.

Des notables locaux évoquent une volonté manifeste du M23 de forcer un passage vers des entités comme Kalonge et Bunyakiri, actuellement contrôlées par les Wazalendo.

Des sources proches de la rébellion justifient ces manoeuvres militaires comme une réponse aux opérations menées par les FARDC et leurs alliés. Des accusations balayées d'un revers de la main par les forces loyalistes.

Lundi dernier, le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, avait mis en garde le M23 et ses alliés contre toute attaque visant les positions des FARDC. Moins d'une semaine après cet avertissement, les rebelles du M23 se sont emparés des villages Maimingi 1 et 2, dans le territoire de Shabunda.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

