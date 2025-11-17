Mali: Vive tension à Bambo après le meurtre d'au moins 4 civils

La situation est tendue, ce lundi 17 novembre 2025, dans le groupement de Bambo, en chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Elle fait suite au meurtre d'au moins quatre civils, le weekend dernier, dans les villages de Kishishe et au chef-lieu de ce groupement.

Selon les sources de la notabilité locale, deux personnes ont été tuées lors d'une attaque de présumés VDP Wazalendo contre la position d'une unité de défense locale de l'AFC/M23 dans la nuit de samedi à dimanche 16 novembre à Kishishe.

Les deux autres personnes ont été victimes d'une incursion d'hommes armés inconnus dans les habitations des civils au cours de la même nuit dans le village de Bambo.

Ce lundi, la panique est perceptible dans la zone, indiquent ces sources.