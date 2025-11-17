Mali: Vive tension à Bambo après le meurtre d'au moins 4 civils

17 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La situation est tendue, ce lundi 17 novembre 2025, dans le groupement de Bambo, en chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Elle fait suite au meurtre d'au moins quatre civils, le weekend dernier, dans les villages de Kishishe et au chef-lieu de ce groupement.

Selon les sources de la notabilité locale, deux personnes ont été tuées lors d'une attaque de présumés VDP Wazalendo contre la position d'une unité de défense locale de l'AFC/M23 dans la nuit de samedi à dimanche 16 novembre à Kishishe.

Les deux autres personnes ont été victimes d'une incursion d'hommes armés inconnus dans les habitations des civils au cours de la même nuit dans le village de Bambo.

Ce lundi, la panique est perceptible dans la zone, indiquent ces sources.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.