Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le bilan de l'attaque des ADF à Byambwe s'élève à 29 morts

Le bilan de l'attaque menée par les rebelles ADF contre le centre de santé de Byambwe, dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu), a été revu à la hausse : 29 personnes ont été tuées dans la nuit de vendredi à samedi.

L'assaut a visé à la fois la structure sanitaire et le village voisin, provoquant d'importants dégâts matériels. Selon les autorités locales, 23 victimes ont été recensées dans le centre de santé, dont 11 femmes et 7 hommes, tandis que 6 autres personnes ont péri dans le village environnant.

Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, a condamné fermement cette nouvelle tuerie :

« Les attaques contre les structures sanitaires constituent un crime contre l'humanité. Ces actes ignobles ne doivent pas rester impunis ».

Il a rappelé que Byambwe est une localité accueillante, ayant déjà reçu de nombreux déplacés venus chercher refuge.

Appel à l'unité

Le colonel Kiwewa a exhorté la population à soutenir les opérations conjointes des armées congolaise (FARDC) et ougandaise (UPDF) engagées dans la région pour traquer les assaillants :

« Nous devons être unis comme un seul homme. Nous allons vaincre cet ennemi, nous allons vaincre ces terroristes ADF ».