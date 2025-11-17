Congo-Kinshasa: L'ACGT annonce la réactivation des péages de Nsanda et Kifulu au Kongo-Central

L'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) a annoncé, samedi 15 novembre, la réactivation des postes de péage de Nsanda et Kifulu, situés sur la Route Nationale n°1 entre Matadi et Boma, dans le territoire de Sekebanza.

Cette décision a été communiquée au bureau de l'assemblée provinciale du Kongo-Central par une délégation de l'ACGT, conduite par Junior Poba Lenda, chargé de mission du directeur général Nico Nzau Nzau.

Dans une interview accordée à la presse locale, Junior Poba Lenda a précisé que la relance des péages se déroulera en deux étapes :

une première phase consacrée à des travaux techniques et de remise en état,

une seconde phase dédiée à la sensibilisation des usagers.

Il a ajouté que les recettes générées durant les deux premières années seront destinées au développement du Kongo-Central.

Ces postes de péage sont à l'arrêt depuis 2019, à la suite de mouvements de protestation menés par les usagers de la route. Les échauffourées qui avaient éclaté à l'époque avaient provoqué plusieurs dégâts, dont l'incendie des installations.