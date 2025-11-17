Dans le cadre de la commémoration de la Journée africaine de la sécurité routière, la ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a insisté, le 13 novembre à Brazzaville, sur l'entretien, le contrôle technique et l'immatriculation des véhicules ainsi que sur la digitalisation du fichier national des immatriculations, une des reformes liés sécurité routière.

L'annonce est faite dans le cadre de l'observation par le Congo de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route instituée par les Nations unies et de la commémoration de la Journée africaine de la sécurité routière.

Outre la digitalisation du fichier national des immatriculations, le Congo a entrepris d'importantes réformes parmi lesquelles la mise en service du permis de conduire biométrique, la modernisation du contrôle technique et le renforcement des actions de sensibilisation et de prévention dans tout le pays. « Prévenir les accidents de la route, c'est aussi prendre conscience des milliers de vies blessées ou fauchées chaque année et rendre hommage à ceux que nous avons perdus.

En effet, la sécurité routière garantit une circulation sûre et durable. Et faire identifier son véhicule, c'est obtenir sa carte grise et installer les plaques d'immatriculation avant et arrière. Ces équipements de transport participent directement à la sécurité collective. Ils permettent de retracer les véhicules en infraction, de repérer les immatriculations frauduleuses, de réduire les vols et les falsifications et d'assurer la transparence dans la délivrance des titres », a rappelé la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

Pour anticiper les accidents, exige la formation au code de la route, la sensibilisation, la prévention et la discipline des conducteurs et usagers. Et aussi, il requiert l'entretien, le contrôle technique et l'immatriculation des véhicules. Le facteur infrastructurel est aussi pris en compte car il appelle à des routes sûres, une signalisation claire, un environnement routier fluide et des équipements modernes adaptés à la sécurité.

Dans le cadre de la 14e édition de la Journée africaine de la sécurité routière, la République du Congo a choisi de s'appesantir sur l'entretien, le contrôle technique et l'immatriculation des véhicules en retenant comme thème national l'Identification des véhicules automobiles comme enjeu de la sécurité routière.

La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande a affirmé la volonté du gouvernement de bâtir un système de transport sûr, ordonné et responsable où chaque citoyen participe à la protection de la vie est inflexible.

« La journée mondiale du souvenir des victimes de la route demeure donc un moment de recueillement et d'engagement en faveur d'une mobilité routière plus sûre et plus humaine. La journée mondiale du souvenir des victimes de la route demeure donc un moment de recueillement et d'engagement en faveur d'une mobilité routière plus sûre et plus humaine et elle nous invite à poursuivre nos efforts en matière de sécurité routière », a-t-elle assuré.