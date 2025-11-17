Togo: Observer, comprendre, agir

Le Togo a décidé de créer un Observatoire national du numérique (ONN), un outil conçu pour assurer le suivi, l'évaluation et la planification des politiques digitales.

Fruit d'une initiative du ministère de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique, avec l'appui technique et financier de la coopération allemande (GIZ), cet observatoire vient renforcer la gouvernance du numérique et la transparence dans la mise en oeuvre des projets de modernisation administrative.

L'ONN aura pour mission de collecter, centraliser et analyser l'ensemble des données relatives à l'évolution du numérique dans les différents secteurs de l'économie et de l'administration publique. Ces données serviront à produire un rapport annuel détaillé sur l'état du digital au Togo, comprenant des indicateurs clés de performance, de connectivité et d'impact socio-économique.

Pour le gouvernement, cette nouvelle structure marque un tournant dans la mesure de l'efficacité des politiques publiques liées à la transformation digitale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'objectif est de disposer d'outils d'évaluation fiables pour mieux orienter les décisions et optimiser les investissements numériques », souligne le ministère de la Transformation numérique.

Cet Observatoire s'inscrit dans la vision du Togo Digital 2025, une stratégie nationale visant à faire du pays un hub technologique de référence en Afrique de l'Ouest, en misant sur la donnée, l'innovation et l'efficacité des services publics.