Togo: La phase pilote de la télédéclaration des naissances livre ses premiers résultats

Financée par le PNUD), la phase pilote du projet de télédéclaration des naissances et des décès a livré lundi les résultats satisfaisants des douze premiers mois de mise en oeuvre.

Depuis avril 2024, c'est la commune Golfe 3 (Lomé) qui expérimente cette phase.

Plus de 3062 naissances et 759 décès ont été télédéclarés à travers la plateforme Hospi-Connect, un dispositif qui permet à la sage-femme d'obtenir et d'envoyer en même temps dans la base les informations nécessaires à l'acte de naissance du nouveau-né.

Le logiciel Hospi-Connect est désormais opérationnel dans 5 établissements de santé de la commune. Le dispositif devrait s'étendre dans tout le pays de façon progressive.