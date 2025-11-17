Togo: La phase pilote de la télédéclaration des naissances livre ses premiers résultats

17 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Financée par le PNUD), la phase pilote du projet de télédéclaration des naissances et des décès a livré lundi les résultats satisfaisants des douze premiers mois de mise en oeuvre.

Depuis avril 2024, c'est la commune Golfe 3 (Lomé) qui expérimente cette phase.

Plus de 3062 naissances et 759 décès ont été télédéclarés à travers la plateforme Hospi-Connect, un dispositif qui permet à la sage-femme d'obtenir et d'envoyer en même temps dans la base les informations nécessaires à l'acte de naissance du nouveau-né.

Le logiciel Hospi-Connect est désormais opérationnel dans 5 établissements de santé de la commune. Le dispositif devrait s'étendre dans tout le pays de façon progressive.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.