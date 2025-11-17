Afrique: Le Sénégal prêt à rebondir contre le Kenya, assure Pape Thiaw

Dakar — Le Sénégal est prêt à affronter le Kenya, mardi en amical, avec l'objectif de rebondir et de procéder aux derniers réglages avant la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN), assure le sélectionneur des Lions, selon lequel son groupe a tiré les bons enseignements de la défaite contre le Brésil.

"Il nous reste une séance d'entraînement au sortir du match de samedi", contre le Brésil, l'une des rencontres amicales au programme des Lions pour la fenêtre FIFA de ce novembre, a déclaré Pape Thiaw, lundi à Antalya, en Turquie.

"Les joueurs qui ont débuté [le match contre le Brésil] sont dans la récupération. Le reste du groupe s'est bien entraîné hier. Maintenant, il faut effectuer les derniers réglages pour le Kenya", a expliqué le technicien lors d'une conférence de presse tenu à la veille du match contre les Harambee Stars.

Cette rencontre, le deuxième match amical des Lions pour la fenêtre FIFA de ce novembre, va se dérouler à Antalya (Turquie), mardi, à partir de 15h GMT.

Selon le technicien sénégalais, la défaite face au Brésil est plein d'enseignements pour le groupe des Lions.

Le Brésil a mis fin à la série de 26 matchs du Sénégal sans défaite.

"C'est une bonne défaite, nous avons beaucoup appris. Nous nous attendions à un match difficile, mais les garçons ont répondu présents malgré la défaite", a commenté Pape Thiaw, avec à ses côtés le défenseur des Lions Abdoulaye Seck, sur le banc lors de la défaite des Lions à Londres.

"Nous savons où nous avons failli, et ce sont ces axes que nous allons travailler. Nous avons aussi fait de bonnes choses qu'il faudra garder et consolider", a indiqué le technicien.

Pape Thiaw a souligné l'importance du match contre le Kenya en perspective de la CAN prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

"Quand nous serons à la CAN, a-t-il relevé, nous aurons beaucoup d'adversaires du niveau du Kenya. Même s'il ne s'est pas qualifié, nous nous attendons à un match difficile. Il faut rapidement prendre le match à son compte, sinon l'adversaire peut vous mettre en difficulté".

"Ce n'est pas facile d'aborder un autre match lorsqu'on sort d'une défaite, mais nous avons des joueurs compétitifs qui connaissent le haut niveau, et il n'est pas difficile de remobiliser le groupe. Ils ont envie de repartir à zéro. Nous étions sur un objectif de ne pas perdre, nous avons échoué et maintenant il faut repartir sur autre chose", a-t-il ajouté.

Interrogé sur les débuts de matchs difficiles du Sénégal, Pape Thiaw a précisé : "Nous avons encaissé des buts, mais cela ne signifie pas que nous avons mal commencé notre match".

"Nous avons [surtout] eu des occasions mal exploitées et l'adversaire a marqué, mais nous avons su revenir contre la RD Congo (3-2) et l'Angleterre (3-1). Contre le Brésil, c'est vrai, nous n'avons pas bien commencé, mais ce match nous a servi", a analysé Pape Thiaw.

Contre l'Angleterre et la RD Congo, le Sénégal était mené au score avant d'égaliser puis de s'imposer.

Faisant le point médical du groupe, le sélectionneur a indiqué que Pape Matar Sarr, sorti en début de seconde période (49e) sur blessure lors du match de samedi contre le Brésil, est resté à Londres pour des soins.

Abdoulaye Seck, de son côté, a insisté sur la volonté du groupe de rebondir.

"Nous avons perdu notre premier match, mais il nous en reste un autre et nous nous sommes préparés pour aller chercher cette victoire. Notre objectif est de gagner ce match. Nous aurons ce genre d'adversaire à la CAN", a-t-il déclaré.