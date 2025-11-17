Sénégal: Vers la création d'une association nationale des sports de raquette

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de badminton (FESBAD), Antoine Diandy, a annoncé la création prochaine d'une association nationale des sports de raquette, en partenariat avec la Fédération sénégalaise de tennis de table, en vue de renforcer la politique de développement et de cohésion de ces disciplines à travers le Sénégal.

"L'objectif est de créer une association nationale de sports de raquette qui va sillonner le pays afin de renforcer la politique de développement et de cohésion autour de ces disciplines. Demain, nous ne serons peut-être pas au même niveau que le football ou la lutte, mais nous pourrons produire des champions", a-t-il soutenu.

Il s'exprimait lors du FESTIBAD SENEGAL 2026, un événement sportif organisé par le FESBAD, ce week-end, en collaboration avec la Fédération de tennis de table, dans le but d'encourager la pratique de ces deux disciplines.

Le FESTIBAD s'est tenu au stade Léopold Sédar Senghor, en partenariat avec la Fédération mondiale de badminton et la Solidarité olympique.

Selon M. Diandy, "les jeunes des régions de Kaffrine, Sédhiou, Ziguinchor ou Tambacounda doivent avoir la chance de connaître et pratiquer le badminton, une discipline olympique depuis 1992".

"Ce festival nous permet, au-delà de la pratique sportive, de développer d'autres valeurs olympiques, citoyennes et patriotiques. Le monde sportif est un vecteur de cohésion et nous en avons profité pour faire adhérer le tennis de table à cette dynamique", a-t-il dit.

Le badminton se développe au Sénégal depuis une dizaine d'années, mais c'est en 2020 qu'une structure officielle a été mise en place, avec pour priorité le développement de la discipline sur l'ensemble du territoire.

Il est l'un des 25 sports de compétition inscrits aux Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.