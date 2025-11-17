Sénégal: Ziguinchor - Le projet Continus/PV clôture ses activités trois ans après son lancement

Ziguinchor — Le projet Continus-PV, lancé en octobre 2022, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, a largement atteint les objectifs qui lui avaient été assignés, a déclaré son coordonnateur docteur Karim Diop, lundi, à Ziguinchor.

Le projet Continus-PV, porté par un consortium d'organisations de la société civile, visait à assurer un continuum de soins aux populations vulnérables pour un accès équitable à des services de santé de qualité dans un contexte Covid et post-Covid.

Il est mis en oeuvre dans les régions de Kaolack, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, en complément des initiatives soutenues par le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, suivant une approche intégrée.

"Nous notons des performances au-delà des objectifs initiaux, portées par un engagement remarquable des équipes des districts sanitaires et des directions régionales", a souligné docteur Diop, également secrétaire général du Centre régional de recherche et de formation (CRCF), partenaire technique du projet.

Il s'exprimait en marge d'un atelier régional de clôture à Ziguinchor, en présence des acteurs locaux de la santé.

Selon docteur Diop, l'un des principaux enseignements tirés du projet est que "la déconcentration des moyens au niveau régional permet de réaliser des performances extraordinaires".

Les équipes locales, appuyées en logistique et en formation, ont assuré de manière autonome l'essentiel des activités, a-t-il indiqué.

D'après son coordonnateur, le projet Continus-PV s'articule "autour de quatre composantes à savoir des unités mobiles intégrées pour la prise en charge du VIH, de la tuberculose, du paludisme et d'autres pathologies dans les zones à faible accès aux soins [...]".

Il y a aussi "le renforcement du transport des échantillons, en partenariat avec SSD, pour l'obtention rapide des résultats de charge virale et de tests de tuberculose, la mise en place d'un observatoire communautaire en collaboration avec Plan International et le Réseau national des populations clés (RNP) et le développement d'une plateforme transfrontalière pour améliorer la continuité des soins dans la région de Ziguinchor".

Cet atelier régional organisé pour la clôture du projet vise à "assurer la redevabilité et la transparence", en permettant aux équipes de présenter et d'évaluer les résultats obtenus, avant l'atelier national prévu le 10 décembre.

Le docteur Abdel Kader Sarr, représentant le directeur régional de la Santé, a exprimé sa satisfaction quant aux perspectives du dispositif, saluant "l'engagement des partenaires" et "l'impact sur les services de prise en charge du VIH", notamment à travers le soutien apporté aux structures sanitaires et aux populations vulnérables.

Les conclusions de cette étape régionale seront consolidées lors de l'atelier national, afin de définir les perspectives du dispositif initié dans le cadre du projet Continus, a indiqué docteur Diop.