Sénégal: Une initiative lancée à Dakar pour créer 1,2 million d'emplois d'ici 2035

Dakar — L'initiative Femmes vision économie organique ((FEVEO) ambitionne de mobiliser 7 milliards d'euros d'ici 2035, soit 4 592 milliards FCFA pour créer plus de 1 200 000 emplois directs au Sénégal, a annoncé, lundi, à Dakar, sa directrice générale, Ndèye Yacine Faye.

L'initiative (FEVEO) a pour objectif de mobiliser, d'ici 2035, "7 milliards d'euros, soit 4 592 milliards FCFA pour la création de plus de 1 200 000 emplois directs destinés principalement aux femmes et aux jeunes, soit 2 000 emplois par commune, assortis d'un salaire mensuel minimum de 500 euros (328 000 FCFA)", a-t-elle déclaré en marge de son lancement officiel.

Des autorités déconcentrées, des élus locaux, des autorités religieuses et coutumières, ainsi que des partenaires techniques et financiers, dont le groupe Nexus et l'institution financière internationale IOAK, représentés par des délégations venues d'Italie, de Saint-Marin, de Biélorussie et d'Angleterre, ont pris part à la cérémonie.

Le dispositif espère contribuer à l'autonomisation de 27 650 GIE féminins, promouvoir l'inclusion des personnes vivant avec un handicap et soutenir la montée en compétences dans les secteurs agricole, industriel, énergétique et technologique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'initiative entend faire des femmes "les véritables actrices de la refondation économique, sociale et territoriale du Sénégal", a indiqué sa directrice générale.

Contrairement aux dispositifs classiques mis en place pour les femmes, a-t-elle relevé, l'initiative FEVEO introduit un modèle innovant de "salariat-actionnariat", suivant lequel les femmes deviennent à la fois salariées et investisseuses, avec une stabilité financière garantie et un accès à 60 % des bénéfices générés, "sans en supporter le financement initial".

Selon Ndèye Yacine Faye, ces objectifs traduisent "une volonté claire d'offrir à chaque territoire du Sénégal les moyens d'un développement équitable, durable et inclusif".

Elle a toutefois relevé plusieurs "défis majeurs" à relever par cette initiative, parmi lesquels la modernisation de la production, la transformation locale des matières premières, la formalisation de l'informel et l'équité territoriale.

Pour y arriver, Mme Faye a annoncé que l'initiative FEVEO va s'appuyer "sur une gouvernance participative et inclusive", des partenariats stratégiques entre les secteurs public, privé et communautaire, ainsi qu'un suivi rigoureux des impacts sur le terrain, afin de bâtir "une économie organique, circulaire, solidaire et éthique".

L'horizon 2050 "n'est pas une destination abstraite, mais un cap national" pour "un Sénégal plus fort, une économie plus résiliente et un modèle de développement inspirant pour l'Afrique", a-t-elle ajouté.

Le directeur de cabinet du ministre secrétaire d'État chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Moustapha Thioune, présidant la cérémonie, s'est félicité du lancement de cette initiative "nationale, inclusive et révolutionnaire" couvrant l'ensemble du territoire sénégalais.

Il a souligné que le programme devrait permettre de corriger les disparités territoriales, en ciblant toutes les femmes sans distinction en vue de renforcer leur résilience.

M. Thioune a mis en avant son modèle économique innovant qui permet aux partenaires de mieux assumer les risques d'investissement, tandis que les femmes deviennent salariées et bénéficient de la majorité des retombées de l'initiative.

Le directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé des relations avec les institutions a appelé à la pérennisation du projet et invité les acteurs à s'impliquer pleinement pour garantir son succès.

Il a rappelé que le plus d'un million d'emplois directs attendus de ce projet, représentent un tiers de la demande annuelle en dix ans.