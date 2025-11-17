Sénégal: Des résultats, malgré les défis logistiques

17 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Moussa Seck

Les routes sont impraticables et les conditions d'exécution de la mission, difficiles. N'empêche, les habitants de Koui dans l'Ouham-Pendé, ont à leur côté la Force de la MINUSCA. Les Casques bleus, notamment la Force de réaction rapide sénégalaise (SENQRF), déployés en appui aux Forces de défense et de sécurité centrafricaines, remplissent leur mandat de protection des civils dans un contexte logistique particulièrement difficile.

« Notre mission est d'assurer que le sentiment de sécrité s'enracine durablement et d'éviter toute entrave au retour de la paix », explique le colonel Aranda Assine Gérald, commandant du détachement.

Ce sont ainsi 180 hommes déployés et qui assurent la protection des civils appuient l'autorité de l'État par une présence visible, mobile et proactive, notamment dans les zones où persistent les groupes armés.

Dans la rubrique des difficultés, les axes Bohong-Bougaya-Koui et Bocaranga-Koui, qui mettent les troupes à rude épreuve dans leur zone d'opération. Ainsi que le souligne le colonel Gérald, « Le défi majeur reste la mobilité. Malgré la réhabilitation des 75 km de l'axe Bouar-Bohong par le contingent péruvien de la MINUSCA, les conditions demeurent très difficiles sur l'axe Bohong-Koui pendant la saison pluvieuse ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il faut rappeler qu'en République centrafricaine, à peine 3 % des 24 000 km de routes sont bitumés. La marge de manoeuvre est alors réduite : on peut ainsi mettre unejournée à parcourir les 150 km de Bouar à Koui, explique le major Souleyman Ba de la SENQRF.

Cette peine des hommes en tenue ramène pourtant la vie dans les zones qu'il couvrent. Comme à Koui. Résultat : réouverture des marchés, reprise des échanges entre villages, redémarrage des activités agricoles et commerciales.

Ce, grâce aux efforts conjoints de la MINUSCA et des Forces armées centrafricaines (FACA). « Nous menons régulièrement des patrouilles conjointes avec les FACA pour renforcer leur présence et leur capacité d'action », dit dans ce sens le lieutenant Alioune Badara Bakhoum, commandant la base opérationnelle de Koui.

Du côté des locaux, c'est la réjouissance. « Votre présence nous soulage. Nous ne pensions pas qu'un jour notre village connaîtrait la paix. Avant, nos enfants ne pouvaient pas aller à l'école et nous vivions dans la peur. Aujourd'hui, grâce à la MINUSCA, nous pouvons enfin dormir tranquilles », confie Adama Yaouba, qui habite Koui.

Des souhaits sont en outre exprimés. Comme ceux de Adama, qui les formule ainsi : « Nous demandons la réhabilitation des routes, des points d'eau et un appui pour nos activités commerciales. Nos consciences sont éveillées : nous savons désormais que les armes détruisent les pays, les familles et l'unité ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.