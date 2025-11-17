Afrique de l'Ouest: Accès universel à l'électricité - La CEDEAO veut presser le pas avec le projet 'PRODEL20000'

La Communication économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) réunit des experts des états membres pour faire avancer la préparation du programme "PRODEL20000" en vue d'accélérer l'accès universel à l'électricité dans la région. C'est ce qui ressort d'un communiqué de l'institution rendu public lundi.

La Direction de l'Énergie et des Mines de la Cedeao a organisé du 12 au 14 novembre 2025, au Ghana, un atelier régional destiné à valider l'avant-projet d'étude de faisabilité du Programme régional d'électrification de 20 000 villages en Afrique de l'Ouest (PRODEL20000).

Selon un communiqué de la Cedeao publié lundi, les participants de cette rencontre ont examiné l'ensemble des éléments nécessaires à la réussite du « PRODEL20000 ». Il s'agit notamment de la conception et dimensionnement techniques, des impacts socio-économiques, des besoins d'investissement, des orientations générales et des mécanismes de gestion des impacts sociaux et environnementaux.

Ainsi, le Chef par intérim de la Division de l'Énergie conventionnelle de Cedeao, Arkadius Koumoin, a rappelé que malgré le vaste potentiel énergétique de la région, des millions de citoyens, notamment dans les zones rurales et périurbaines, n'ont toujours pas accès à une électricité fiable et abordable.

« PRODEL20000 est conçu comme une priorité majeure pour la Commission afin de répondre à l'urgence d'électrifier un grand nombre de localités, soit par l'extension du réseau, soit par des systèmes solaires », a-t-il relevé.

Il convient de noter que selon M. Koumoin, cette initiative incarne la vision partagée de la Cedeao pour un « accès universel » à une énergie durable. Le projet vise également à stimuler l'entrepreneuriat local, à améliorer les services de santé et d'éducation, et à créer des opportunités d'emploi, en particulier pour les femmes et les jeunes.

Le Chef par intérim de la Division de l'Énergie conventionnelle a également indiqué que la finalisation de l'étude de faisabilité permettra à la Cedeao de lancer la mobilisation des financements pour la mise en oeuvre du projet.

Il urge aussi de souligner qu'une analyse approfondie et constructive a été réalisée pour chaque composante du rapport, accompagnée de l'identification des lacunes et de recommandations pratiques pour renforcer les conclusions de l'étude.