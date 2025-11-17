Sénégal: Coopération douanière intra-africaine - Les experts en conclave à Dakar

Mettre les administrations douanières ensemble pour une meilleure prise en charge des défis de l'heure ; c'est ce que visent les experts du secteur réunis à Dakar du 17 au 21 novembre 2025 dans le cadre des travaux de la 31ème réunion des Experts de la Région de l'Organisation mondiale des Douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (OMD-AOC).

Dakar après depuis ce lundi 17 novembre 2025, les travaux de la 31ème réunion des Experts de la Région de l'Organisation mondiale des Douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (OMD-AOC).

« L'objectif final est de mettre les administrations douanières ensemble pour une meilleure prise en charge des défis de notre temps », renseigne une note des Douanes sénégalaises.

Cette rencontre a aussi été l'occasion pour les experts de se pencher sur le Comité d'audit et financier de l'organisation. Sur ce, par le Directeur de la Réglementation et de la Coopération internationale, Papa Thialaw Fall, a souligné l'importance du Comité d'audit.

« C'est un organe essentiel au bon fonctionnement de notre gouvernance régionale et joue un rôle central dans l'analyse, la transparence et la conformité des actions de chaque structure régionale aux procédures budgétaires en vigueur » a-t-il ajouté.

Garantir une gouvernance financière irréprochable

D'après lui, ce comité contribue à « renforcer la confiance » entre les membres et à « garantir une gouvernance financière irréprochable ». Ceci, au service d'une coopération douanière « plus intégrée et plus performante ».

« Les conclusions qui sortiront des travaux permettront non seulement de consolider les acquis, mais également d'inspirer des réformes pertinentes en vue de renforcer davantage la gouvernance régionale de l'OMD-AOC », a ajouté M. Fall.

Composée de 24 pays, la Région de l'Afrique de l'Ouest et du centre (OMD-AOC) est l'une des six régions douanières de l'Organisation mondiale des Douanes de (OMD).

Lesdites régions ont pour mission de renforcer la coopération et les capacités des administrations douanières au niveau régional à travers différentes actions comme l'assistance mutuelle, la lutte contre la fraude et la modernisation des administrations des Douanes.

Elles sont dirigées par des vice-présidents dont le rôle principal est de faciliter la mise en oeuvre des politiques de l'OMD en identifiant les besoins spécifiques des membres, en proposant des formations adaptées et en aidant à la mise en oeuvre de projets d'intérêts communs.