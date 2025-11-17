Sénégal: Transport aérien - Air Sénégal commande neuf Boeing 737 MAX pour étendre sa flotte

La compagnie nationale Air Sénégal a annoncé, en partenariat avec Boeing, sa première commande d'avions auprès de l'avionneur américain depuis plus de 20 ans, avec l'acquisition de neuf 737 MAX 8.

Cette commande, la plus importante de l'histoire de la compagnie, s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'expansion régionale et internationale d'Air Sénégal. Le transporteur prévoit notamment d'étendre son réseau en Europe, en desservant des villes secondaires, et de lancer de nouvelles liaisons vers le Moyen-Orient et les Amériques au départ de Dakar.

« Cette acquisition marque une étape majeure pour Air Sénégal », a déclaré le Directeur Général Tidiane Ndiaye. « Cette commande s'inscrit dans la stratégie d'Air Sénégal visant à renforcer et moderniser sa flotte afin de soutenir l'expansion de son réseau régional et intercontinental et consolider la position de Dakar comme hub aérien de référence en Afrique de l'Ouest. »

Le Boeing 737-8, avion monocouloir pouvant transporter jusqu'à 178 passagers en configuration bi-classes sur une distance de 6 480 km, offre une efficacité énergétique notable. Il réduit la consommation de carburant et les émissions de 20 %, tout en diminuant de moitié l'empreinte sonore par rapport aux avions qu'il remplace.

« Nous sommes impatients d'accueillir Air Sénégal dans la famille du 737 MAX, alors qu'ils exploitent la polyvalence, la fiabilité et la technologie avancée du 737-8 pour soutenir leurs ambitions de croissance », a, de son côté, souligné Brad McMullen, Sénior Vice-Président des ventes et du marketing commercial chez Boeing. « Nous nous engageons pour un développement durable du transport aérien dans la région et accompagnerons Air Sénégal dans l'amélioration de sa flotte et de l'expérience passager. »

Selon Boeing, le marché africain connaît une croissance soutenue portée par le développement économique et une population jeune.

Les perspectives commerciales 2025 de l'avionneur estiment que les compagnies africaines auront besoin de plus de 1 200 nouveaux avions au cours des deux prochaines décennies, les monocouloirs représentant plus de 70 % des livraisons.

Créée en 2016 et basée à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, Air Sénégal a débuté ses opérations en 2018. La modernisation de sa flotte est au coeur de sa stratégie pour améliorer la performance opérationnelle, renforcer la connectivité régionale et internationale et contribuer au développement économique du Sénégal.