Sénégal: COP30 - Le pays exige une rupture dans la finance climatique

17 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Babacar Gueye Diop, envoyé spécial au Brésil

Au Segment de Haut niveau de la 30e Conférence des parties (COP30) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ce lundi 17 novembre 2025, le Sénégal a plaidé pour une rupture urgente dans la finance climatique.

Selon Dakar, les pays vulnérables ne peuvent plus faire face à l'avancée du désert, à l'érosion côtière ou aux sécheresses sans un soutien financier massif, accessible et transparent.

«Des politiques planifiées mais non financées ne garantissent rien», a averti le ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique, El Hadji Abdourahmane Diouf, en appelant les pays développés à respecter leurs engagements. Il a rappelé que l'article 9.1 de l'Accord de Paris fait obligation à ces pays de fournir les financements nécessaires, un principe que le Sénégal juge insuffisamment appliqué.

Trente-trois ans après l'adoption de la Convention climat à Rio de Janeiro, le Sénégal souligne que les communautés les plus vulnérables paient aujourd'hui le prix fort d'une crise dont elles ne sont pas responsables. «La bataille du climat se gagne ensemble, mais pas avec des mesures unilatérales», a insisté Abdourahmane Diouf.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dakar est arrivé à Belém avec quatre priorités : tripler les investissements dans les énergies renouvelables, tripler le financement de l'adaptation d'ici 2030, rendre opérationnels les 300 milliards de dollars adoptés à Bakou et adopter des indicateurs globaux pour mesurer l'adaptation.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.