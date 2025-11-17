Sénégal: Me Abdoulaye Tine, PCA de SOGEPA-SN - « Non, Diomaye-Président n'est pas en crise ».

17 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par E.M. Faye

Peut-on parler de crise avec ce qui se passe actuellement au sein de la coalition Diomaye-Président ? « Non », répond le PCA de la Société de gestion du patrimoine bâti de l'État (SOGEPA-SN), Maître Abdoulaye Tine, qui était l'invité, hier, de l'émission « Grand Jury » de la RFM.

« Les tensions actuelles relèvent plus de la vie interne normale d'une formation politique que d'un dysfonctionnement profond. C'est normal qu'à certaines périodes, il y ait des tensions. La politique n'est pas linéaire. Mais cela ne remet pas en cause la cohésion fondamentale », a fait savoir l'avocat. Membre de la coalition au pouvoir, le juriste a profité de cette émission pour appeler les différentes sensibilités internes à éviter les « discours binaires » susceptibles d'affaiblir la coalition.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.