Sénégal: Me Abdoulaye Tine, PCA de SOGEPA-SN - « Non, Diomaye-Président n'est pas en crise ».

Peut-on parler de crise avec ce qui se passe actuellement au sein de la coalition Diomaye-Président ? « Non », répond le PCA de la Société de gestion du patrimoine bâti de l'État (SOGEPA-SN), Maître Abdoulaye Tine, qui était l'invité, hier, de l'émission « Grand Jury » de la RFM.

« Les tensions actuelles relèvent plus de la vie interne normale d'une formation politique que d'un dysfonctionnement profond. C'est normal qu'à certaines périodes, il y ait des tensions. La politique n'est pas linéaire. Mais cela ne remet pas en cause la cohésion fondamentale », a fait savoir l'avocat. Membre de la coalition au pouvoir, le juriste a profité de cette émission pour appeler les différentes sensibilités internes à éviter les « discours binaires » susceptibles d'affaiblir la coalition.