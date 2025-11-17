Sénégal: Programme Continus/Pv - Un levier majeur dans l'amélioration de l'accès aux soins à Ziguinchor

Trois années après son lancement, le programme Continus/Pv confirme son rôle de levier majeur dans l'amélioration de l'accès aux soins dans la région de Ziguinchor. Initié dans le contexte post-Covid-19, il démontre qu'une stratégie de proximité, appuyée par des moyens décentralisés, peut transformer profondément la prise en charge des populations les plus éloignées du système de santé.

Réunis ce lundi à Ziguinchor, les acteurs régionaux et les partenaires techniques ont dressé un bilan unanimement salué. Le coordonnateur du projet, Dr Karim Diop, a mis en avant des « résultats qui dépassent nettement les objectifs initiaux », fruit d'une implication continue des équipes locales, formées et équipées pour conduire elles-mêmes l'essentiel des activités.

Selon lui, cette approche a permis « l'émergence de performances inédites », confirmant la pertinence d'un ancrage opérationnel au niveau des districts. Structuré autour de quatre composantes complémentaires, Continus/Pv a déployé des unités mobiles intégrées pour diagnostiquer et traiter le Vih, la tuberculose, le paludisme et d'autres affections dans les zones isolées.

Le dispositif a également renforcé le système de transport des échantillons, garantissant une disponibilité rapide des résultats, en particulier pour la charge virale et les tests de tuberculose.

À cela s'ajoutent la création d'un observatoire communautaire, mis en oeuvre avec Plan International, ainsi qu'une plateforme transfrontalière destinée à consolider la continuité des soins pour les communautés vivant autour des frontières.

Pour Dr Abdel Kader Sarr, représentant le directeur régional de la Santé, le projet constitue aujourd'hui « un instrument essentiel dans l'amélioration de la prise en charge du Vih », notamment grâce au soutien direct apporté aux structures de santé et aux populations vulnérables.

Les conclusions tirées de cette étape régionale alimenteront l'atelier national prévu le 10 décembre, où seront définies les orientations futures du programme, afin de renforcer et pérenniser les acquis obtenus en Casamance.