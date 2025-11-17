Sénégal: Criminalité faunique - 50 kilos d'ivoire d'éléphant saisis à Dakar

17 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le vendredi 17 novembre 2025, une opération majeure d'arrestation et de saisie d'ivoire d'éléphant a été menée avec succès par INTERPOL, la Sûreté Urbaine de Dakar, la Direction des Eaux, Forêts et de la Chasse.

C'est dans son magasin de brocante touristique que le dénommé Aziz a été interpelé en pleine circulation, détention et tentative de vente internationale de 50 kg d'ivoire d'éléphant composé de deux défenses d'éléphant de 15 kg chacune et de 107 objets en ivoire sculptés d'une valeur estimée à 15 millions de francs.

Les défenses en ivoire étaient bien dissimulées dans des sacs de riz soigneusement fermés par des serflex. Quant aux 107 objets sculptés en ivoire, ils étaient dissimulés dans des papiers journaux. Selon les premières déclarations du présumé trafiquant, il n'aurait pas agi seul dans cette vente illégale.

