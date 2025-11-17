Sénégal: Pape Thiaw - « On ne veut jamais perdre, même en match amical »

Battu par le Brésil le 15 novembre, le Sénégal retrouve déjà les pelouses ce mardi 18 novembre 2025 face au Kenya. Avant cette partie, Pape Thiaw a fait face à la presse. Le sélectionneur sénégalais estime que son équipe est prête.

Trois jours après la défaite contre le Brésil (0-2) à Londres, le Sénégal va chercher à repartir de l'avant en affrontant le Kenya ce mardi 18 novembre à Antalya, en Turquie. L'objectif sera d'enclencher une nouvelle série, après la fin des 26 matchs sans défaite face aux Brésiliens. En conférence de presse d'avant-match, Pape Thiaw a tenté de rassurer.

« Gérer une telle série n'est jamais facile. Que l'on soit entraîneur ou joueur, on ne veut jamais perdre, même en match amical. Ces records jouent sur le mental et créent des attentes. Cela peut être un poids, mais aussi une motivation. Maintenant que nous avons perdu, il faut se concentrer sur d'autres objectifs et tenter d'enchaîner de nouveaux matchs sans défaite. »

Pape Thiaw a ensuite évoqué l'adversaire, le Kenya. « À la CAN, nous serons confrontés à beaucoup d'équipes de ce type. Même si le Kenya ne s'est pas qualifié pour la CAN, ce match est intéressant, car il nous confronte à un adversaire difficile. Il faudra prendre le match en main le plus tôt possible. Ce ne sera pas simple : ils ont leurs qualités et chercheront à nous mettre en difficulté. Mais pour une préparation à la Coupe d'Afrique, affronter le Kenya est très utile. »

Par la suite, Pape Thiaw est revenu sur le revers face à la Seleçao. Pour le technicien, il n'y a pas de quoi s'alarmer. « Je dirais que c'était une "bonne défaite". Nous avons tiré des enseignements importants. Nous savions que ce serait un match très difficile contre le Brésil. Les joueurs ont répondu présents, mais malheureusement, nous avons perdu.

Nous savons où nous avons failli et il faut travailler sur ces points et conserver ce qui a bien fonctionné. Jouer contre le Brésil reste une expérience enrichissante. Les joueurs ont adhéré au projet, mais il reste encore beaucoup d'éléments à améliorer. Ces matchs amicaux servent justement à cela, et nous avons beaucoup appris de cette confrontation. »