Gabon: Le Chef de l'État reçoit le ministre guinéen des Affaires étrangères

Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, a reçu en audience ce jour M. Morissanda Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères, porteur d'un message fraternel de Son Excellence Mamadi Doumbouya à l'attention de son homologue gabonais.

Au cours de cette rencontre, le ministre guinéen a transmis les salutations et les remerciements du Président Mamadi Doumbouya à Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, à la suite de son récent séjour à Conakry et de sa participation au lancement du projet Simandou.

Les échanges ont également porté sur les perspectives de coopération bilatérale, notamment dans le secteur minier, ainsi que sur les opportunités de renforcer les relations dans d'autres domaines d'intérêt commun.

À l'issue de l'audience, le Chef de l'État a exprimé son honneur de recevoir ce message de son homologue guinéen et a réaffirmé la volonté du Gabon de dynamiser la coopération avec ce pays frère dans plusieurs secteurs stratégiques.