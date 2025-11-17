Gabon: Le Président de la République échange avec le Directeur général du Groupe Eramet

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience à une délégation du Groupe Eramet conduite par son Directeur général, M. Paulo Castellari.

Au centre des échanges figurait l'avancement du processus de transformation locale du manganèse, un engagement fort du Chef de l'État inscrit au coeur de son projet de société. Cette orientation stratégique répond à la volonté de rompre avec le modèle économique fondé essentiellement sur l'exportation de matières premières brutes.

Elle vise à instaurer, sur le territoire national, une véritable chaîne de valeur industrielle capable de générer davantage de richesse, de créer des emplois qualifiés et de renforcer l'autonomie économique du pays.

Le Président de la République a réaffirmé avec insistance que la transformation locale n'est plus une option mais une exigence nationale. Elle traduit la vision d'un Gabon maître de ses ressources, capable non seulement de les exploiter de manière responsable, mais surtout de les convertir en produits à forte valeur ajoutée.

Cette démarche s'inscrit dans une dynamique de modernisation industrielle, de diversification de l'économie et d'amélioration durable des conditions de vie des populations.

Les discussions ont ainsi porté sur l'ensemble des mécanismes techniques, industriels et organisationnels à mettre en place pour atteindre cet objectif, notamment le développement d'infrastructures adaptées, la mobilisation d'investissements, la formation de compétences nationales et l'intégration de technologies de pointe. Les opportunités de développement industriel et régional découlant de ce projet ont également été passées en revue.

Se félicitant de l'évolution positive des études actuellement conduites par le Groupe Eramet, le Président de la République a renouvelé sa détermination à soutenir toutes les initiatives concourant à l'implantation d'unités locales de transformation des minerais.

Il a assuré la délégation de l'engagement de l'État à créer un environnement favorable permettant une mise en oeuvre rapide et effective de ce projet structurant pour l'industrialisation du Gabon.