La crise post-électorale Cameroun prend une tournure plus structurée avec la nomination d'une figure clé à la tête de la communication du camp contestataire. Par un « Décret de Nomination » daté de Yaoundé, le 17 novembre 2025, le « Président-élu de la République du Cameroun », Issa Tchiroma Bakary, a désigné Maître Alice Nkom en tant que Porte-parole officielle de sa « Présidence Élue de la République ».

Cette décision est présentée par le document comme une réponse à la « prise d'otage institutionnelle empêchant l'expression pleine et libre » de la volonté souveraine du peuple camerounais, telle qu'elle se serait manifestée lors du scrutin du 12 octobre 2025. Face aux résultats officiels proclamés par le Conseil Constitutionnel, contestés par l'opposition, cette nomination vise à garantir une « communication claire, légitime et responsable » auprès de l'opinion nationale et de la communauté internationale.

Maître Alice Nkom, avocate renommée au Barreau du Cameroun et fervente défenseure des libertés fondamentales, est décrite comme une figure éminente de la société civile. Son rôle, tel que défini par le décret, sera de s'exprimer au nom du Président-élu, de représenter ses positions dans les échanges institutionnels, diplomatiques et médiatiques, et de coordonner l'ensemble de la stratégie de communication de cette structure parallèle.

Cette initiative marque une escalade significative dans la contestation des résultats de l'élection présidentielle Cameroun 2025. Le candidat Issa Tchiroma Bakary, ancien allié du pouvoir avant de rejoindre l'opposition, continue de revendiquer la victoire, affirmant que les résultats compilés par son équipe à partir des procès-verbaux prouvent l'inverse de la proclamation officielle.

En nommant une personnalité au profil aussi tranché que Maître Nkom, dont les prises de position contre le régime en place sont notoires et largement relayées, le camp de l'opposition cherche à donner plus de poids et de visibilité à son combat pour la démocratie au Cameroun.

L'entrée en fonction immédiate de cette porte-parole, dont la nomination sera portée à la connaissance des partenaires nationaux et internationaux, souligne l'urgence de la situation. Elle intervient alors que le pays est déjà traversé par des tensions et des violences, l'opposition dénonçant une répression sanglante des manifestations et des arrestations arbitraires. La stratégie de la « Présidence Élue » semble être de consolider son récit à l'échelle mondiale, transformant un différend électoral interne en un enjeu de crédibilité démocratique international pour l'État camerounais.