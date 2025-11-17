Le lancement officiel, lundi 17 novembre 2025, de l'initiative Global Nexus avec FEVEO - Femmes, Vision, Économie Organique 2050 marque un tournant majeur dans la mise en oeuvre du programme FEVEO 2025-2035. Porté par Ndeye Yacine Faye, Directrice générale de FEVEO 2050, le projet ambitionne de créer plus d'1,2 million d'emplois et de repositionner les femmes au coeur de la transformation économique, sociale et environnementale du Sénégal.

« Nous allons travailler avec 27 650 groupements féminins dans les 558 communes du pays. Toutes les femmes et les jeunes intégrés dans l'initiative seront des salariés, avec un salaire minimal fixé à 328 000 F CFA », a déclaré Mme Faye. Une première au Sénégal, accompagnée d'une couverture maladie systématique.

L'agriculture, la transformation et la grande distribution constituent les piliers du programme. Des centrales d'achat seront installées pour chaque GIE, permettant aux productrices d'écouler et valoriser leurs productions. Soixante pour cent des bénéfices générés seront reversés aux femmes et aux jeunes engagés dans l'initiative.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Soutenue par Nexus Group Alliance et ses 2 400 entreprises partenaires, l'initiative bénéficie d'un investissement de 4 592 milliards de F CFA sur dix ans. Ce partenariat apportera expertise technique, infrastructures d'irrigation, gestion de l'eau et mécanismes de certification, ouvrant la voie à une production compétitive sur les marchés internationaux.

Présente dans les 14 régions, FEVEO prévoit d'employer 2 000 personnes par commune. « En structurant les groupements en véritables entreprises, nous renforçons aussi la fiscalité locale et la contribution au développement national », souligne la directrice.

Avec cette vision, FEVEO 2050 entend faire du Sénégal « le grenier du monde », en mobilisant femmes, jeunes, investisseurs nationaux et partenaires internationaux autour d'une même ambition : transformer durablement l'économie sénégalaise.