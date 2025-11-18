Angola: Le nouveau président de l'Assemblée nationale sera élu lundi

18 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Le nouveau président de l’Assemblée nationale sera élu lundi, au cours d’une session plénière spécialement convoquée à cet effet.

Adão de Almeida est le nom proposé par le Bureau politique du MPLA pour occuper ce poste, en remplacement de Carolina Cerqueira.

Le processus s’inscrit dans le cadre du n.º 1 de l’article 40 du Règlement de l’Assemblée nationale, qui stipule que le président de l’organe législatif est élu pour chaque législature, pouvant être remplacé au cours de celle-ci à l’initiative du parti sous l’égide duquel il a été élu.

La première réunion de ce lundi sera exclusivement consacrée au mouvement des députés et à l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale.

Le même jour se tiendra la deuxième session plénière ordinaire, au cours de laquelle sera discutée et soumise au vote, dans sa globalité, la proposition de Loi de finances générale de l’État pour l’exercice économique de 2026.

