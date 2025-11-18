Guinée Bissau: Pourquoi l'élection présidentielle est déjà entachée et jouée d'avance

analyse

La Guinée-Bissau se prépare au scrutin de novembre dans un contexte où la légitimité électorale s'effrite partout en Afrique. Ces derniers mois, plusieurs élections ont renforcé l'idée que le pouvoir en place, plus que l'opposition, reste le facteur décisif.

Au Cameroun, Paul Biya, âgé de 92 ans, a remporté un huitième mandat consécutif après avoir officiellement obtenu 53,7 % des voix, un résultat largement dénoncé comme frauduleux et a été accueilli par des protestations.

En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a été déclarée vainqueur avec un score invraisemblable de 98 % des suffrages exprimés en sa faveur, à l'issue d'un scrutin entaché de nombreuses irrégularités et suivi de protestations et une répression sans précédent dans l'histoire du pays.

Et en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a facilement obtenu un quatrième mandat avec près de 90 % des voix, prolongeant ainsi son emprise sur le pouvoir, malgré la limite constitutionnelle de deux mandats.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers le continent, y compris en Afrique de l'Ouest, ces résultats alimentent le cynisme du public et mettent en évidence un effritement inquiétant des normes démocratiques. Les dirigeants manipulent les Constitutions, neutralisent leurs opposants et vident de leur substance les institutions censées garantir la reddition des comptes.

C'est dans ce climat de désillusion régionale que les Bissau-Guinéens se rendront aux urnes le 23 novembre.

Ce scrutin aurait pu montrer des signes de résilience démocratique et un renforcement institutionnel, permettant au pays de rompre avec une longue histoire d'instabilité. Au lieu de cela, le processus a été affaibli à plusieurs reprises par le président Umar Sissoco Embaló.

En tant que spécialistes en sciences sociales ayant beaucoup étudié l'instabilité politique en Afrique, nous pensons que cette dynamique confirme encore une fois un nouvel échec électoral dans la région.

L'enjeu dépasse la crédibilité démocratique de la Guinée-Bissau. Cette dérive s'inscrit dans une crise régionale plus large. Les dirigeants en place affaiblissent la légitimité non pas en supprimant les élections, mais en les vidant de toute compétition réelle.

Un héritage d'instabilité

Contrairement à des dirigeants restés très longtemps au pouvoir comme Biya ou Ouattara, ou à des partis dominants comme le CCM en Tanzanie, les électeurs bissau-guinéens évoluent dans un système marqué par l'imprévisibilité et l'instabilité, surtout en période électorale.

Les turbulences électorales modernes du pays remontent à plusieurs décennies. João Bernardo « Nino » Vieira est revenu au pouvoir en 2005 pour un second mandat, près d'un quart de siècle après avoir pris le contrôle du pouvoir lors d'un coup d'État en 1980.

Son règne a été marqué par des conflits, notamment une guerre civile de 11 mois déclenchée par une rébellion de l'ancien chef d'État-major de l'armée, Ansumane Mané. Le long premier mandat de Vieira s'est terminé par un deuxième coup d'État en mai 1999, et son deuxième mandat a été interrompu en 2009 lorsqu'il a été assassiné par des membres des forces armées.

Malam Bacai Sanhá a été élu pour succéder à Vieira, mais il est décédé en janvier 2012, laissant Raimundo Pereira comme président par intérim. Quelques mois plus tard, Pereira a été destitué lors d'un nouveau coup d'État militaire.

Les troubles de 2012 ont interrompu le second tour des élections entre Carlos Domingos Gomes Júnior et Kumba Ialá.

L'élection de 2014 a porté José Mário Vaz à la présidence, face à un candidat proche de l'armée.

Lorsqu'il a achevé son mandat en 2020, il est devenu le premier président bissau-guinéen à terminer un mandat constitutionnel.

Remise en cause du processus

Des questions se sont posées avant même le départ de Vaz. Après la proclamation de la victoire d'Umar Sissoco Embaló sur Pereira lors du second tour du 29 décembre, Pereira a contesté les résultats. Ignorant la procédure judiciaire en cours, Embaló a organisé une cérémonie d'investiture pour lui-même en février 2020.

Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) a accusé Embaló d'avoir orchestré un coup d'État et nommé Cipriano Cassamá président par intérim.

Embaló a ensuite ordonné le déploiement de l'armée dans les institutions publiques, y compris l'Assemblée nationale. Cassamá a démissionné dès son deuxième jour, invoquant des menaces de mort.

La Cour suprême a finalement refusé de se prononcer sur le litige après que son président a fui le pays, invoquant également des menaces de mort. La crise a été effectivement résolue par la reconnaissance du gouvernement Embaló par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Cependant, l'incertitude continuera de peser sur le nouveau gouvernement.

En mai 2022, trois mois après une tentative de coup d'État, Embaló dissout et suspend le parlement.

Le principal parti d'opposition, le PAIGC, a officiellement repris le contrôle du Parlement lors des élections de juin 2023, ouvrant la voie à une confrontation continue entre la présidence et la majorité législative. Embaló a de nouveau cherché à dissoudre le parlement en décembre 2023.

Bien que le mandat d'Embaló ait officiellement expiré en février 2025, la Cour suprême a ensuite décidé qu'il pouvait rester en fonction jusqu'au 4 septembre.

Même après cette date, Embaló est resté en fonction. Ces manoeuvres ont accru les inquiétudes concernant l'effritement des normes constitutionnelles.

Les préoccupations concernant le contexte électoral général ont également été mises en avant. Les élections législatives initialement prévues pour fin novembre 2024 ont été reportées sine die en raison de problèmes présumés de financement et de logistique. Auparavant, Embaló avait déclaré qu'il ne se représenterait pas, avant de faire marche arrière en mars 2025.

Une équipe de médiation déployée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, chargée d'aider les parties à convenir d'un calendrier électoral et à le respecter, s'est brusquement retirée à la suite de menaces d'expulsion du gouvernement Embaló.

Plus récemment, le candidat présidentiel choisi par le PAIGC, Domingos Simões Pereira, a été empêché de se présenter à l'élection de novembre. La Cour suprême a rejeté sa candidature en raison du dépôt tardif de dossiers.

Pour la première fois dans l'histoire de la Guinée-Bissau, le parti le plus ancien et le plus influent du pays sera exclu de la course à la présidence.

Le pays a chuté dans l'indice de démocratie électorale fourni par Varieties of Democracy (V-Dem). Comme le montre le graphique ci-dessous, cette baisse est encore plus importante que celle observée après les coups d'État militaires de 2003 et 2012 et l'assassinat de Vieira en 2009.

Les données de V-Dem s'arrêtent en 2024 et ne prennent donc pas encore en compte le cycle électoral de 2025.

Des élections de façade et un pouvoir qui se durcit

Ce qui se passe en Guinée-Bissau n'est pas une crise isolée. Elle s'inscrit dans une tendance régionale où certains dirigeants maintiennent les élections - parfois avec faste - tout en vidant de leur sens les institutions censées garantir la transparence et la compétition.

Les récents coups d'État dans la région ont d'ailleurs été en partie alimentés par la frustration populaire face à des processus électoraux dévoyés.

Embaló n'a pas la longévité de Paul Biya au Cameroun, ni l'appareil de domination du CCM en Tanzanie, mais les méthodes qu'il utilise sont comparables : élimination des adversaires crédibles, manipulation des délais constitutionnels, intimidation via les forces de sécurité et affaiblissement de la justice.

Pour la première fois depuis des décennies, la Guinée-Bissau était sur le point de démontrer que la résilience démocratique pouvait être renforcée. Au lieu de cela, le cycle électoral de 2025 risque de devenir un autre exemple de la façon dont des acquis fragiles peuvent être réduits à néant en toute impunité.

Jonathan Powell, Visiting assistant professor, University of Kentucky

Salah Ben Hammou, Postdoctoral Research Associate, Rice University