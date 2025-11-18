Congo-Kinshasa: Est du pays - Au procès de l'ex-chef rebelle Lumbala, des associations dénoncent des pressions et menaces

Le quatrième jour du procès de Roger Lumbala, jugé pour complicité de « crimes contre l'humanité », a eu lieu lundi 17 novembre à Paris. Le prévenu ne s'est pas présenté - il estime que la procédure du code pénal n'est pas respectée et qu'il ne peut être jugé au nom de la compétence universelle. Des associations congolaises, elles, sont venues témoigner à la barre. Elles ont évoqué leurs craintes, pour elles et pour les victimes.

À l'audience, ce 17 novembre dans la matinée, une écoute téléphonique, versée au dossier durant l'instruction, a planté le décor des pressions exercées, à 9 000 kilomètres de Paris, sur les associations et les victimes de l'ex-chef rebelle congolais. Il s'agit de l'enregistrement d'une discussion entre un ex-détenu français et Roger Lumbala. Les deux hommes se sont connus en détention. Dans l'enregistrement, on entend le Français conseiller au Congolais de s'en prendre, désormais, à l'association Justice Plus, très investie dans la recherche de témoins dans ce dossier.

Xavier Macky, directeur exécutif de Justice Plus et partie civile, a déploré ces méthodes. À la barre, il a pesé ses mots et s'est montré prudent pour évoquer les faits récoltés. En l'absence des avocats de la défense, le président du tribunal a lu une cote versée au dossier et demandé si les témoins ont été payés. Xavier Macky a répondu que seuls les déplacements sur une centaine de kilomètres - de Mambasa à Epulu - ont été défrayés.

Les pressions ou menaces visant les associations locales chargées de recueillir les témoignages des victimes ont touché plusieurs structures locales. Le Club des amis du droit du Congo n'y a pas échappé. Cette association ajoute qu'il aurait été préférable que la justice soit rendue en RDC, mais elle constate que les crimes commis, en 2002, sont toujours restés impunis.

