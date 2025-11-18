Niger: Le ministère de l'Intérieur suspend les activités de nombreuses ONG et associations

Au Niger, le ministère de l'Intérieur suspend les activités d'ONG humanitaires et d'associations de développement nationales et internationales. Le nombre officiel de structures concernées n'est pas précisé, mais elles seraient très nombreuses et ne disposent que de deux mois pour se mettre en règle.

Selon un message radio du ministère de l'Intérieur du Niger, diffusé ce week-end du 15-16 novembre et transmis aux gouverneurs des régions, seules les structures ayant publié leurs états financiers de l'an dernier sont autorisées à poursuivre leurs actions. Cela représente près de 140 ONG et associations autorisées. Une soixantaine sont internationales et 75 sont nationales. Elles sont autorisées à poursuivre leur travail car, selon le ministère de l'Intérieur, elles ont publié au Journal officiel leurs états financiers pour les activités de 2024.

Les autres, elles, sont donc suspendues et disposent d'un délai de 60 jours pour se mettre en conformité. Le message ne donne pas de chiffres, mais de source humanitaire, un grand nombre d'organisations sont concernées. En fin d'année 2024, le ministère nigérien de l'Intérieur recensait plus de 300 ONG internationales au Niger et plus de 3 000 associations nationales.

Les humanitaires prévoient que ces suspensions vont compliquer leur travail sur le terrain, déjà affecté par des difficultés d'accès à certaines zones du pays. Les structures internationales s'appuient régulièrement sur des acteurs locaux pour mener à bien leurs actions.

À la fin du mois d'octobre, un forum sur le secteur associatif s'est tenu à Tillabéri. Les autorités nigériennes avaient alors insisté sur la nécessité d'un encadrement renforcé du secteur.