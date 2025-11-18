Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 18 novembre 2025

Mali : Premier Salon international de l’entrepreneuriat de l’AES

Le Mali ouvre mardi 18 novembre à Bamako la première édition du Salon international de l’entrepreneuriat de l’Alliance des États du Sahel (AES). Le Salon de l’entrepreneuriat de l’AES se tient jusqu’au 21 novembre à Bamako, qui met l’accent sur l’auto-emploi et la formation professionnelle dans une région où une grande partie de la jeunesse évolue en dehors du marché formel.

Le Salon se déroulera sur l’esplanade du Stade du 26-Mars, sous la coordination du ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Près de cinq mille participants sont annoncés, avec une affluence quotidienne estimée à environ mille cinq cents visiteurs. (Source : Apanews)

Nigeria : 25 écolières enlevées par des hommes armés

Lundi 17 novembre, selon la police, des hommes en armes, membres d’une organisation criminelle, ont enlevé 25 personnes et tué un membre du personnel lors d’une attaque menée à l’aube contre un établissement scolaire de filles dans le nord-ouest du Nigeria”, dans l’État de Kebbi, rapporte le quotidien de Lagos The Guardian. De son côté, le site nigérian Punch indique que le décompte des personnes enlevées est toujours en cours.

Selon des témoins, les assaillants, connus localement pour être des bandits, sont arrivés en nombre en tirant des coups de feu sporadiques pour semer la panique”, décrit la BBC Africa. (Source : Courrier International)

Soudan : Les procureurs de la CPI réclament la prison à vie pour Ali Kushayb

Les procureurs de la Cour pénale internationale ont demandé lundi la réclusion à perpétuité contre Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, plus connu sous le nom d’Ali Kushayb, figure centrale des milices Janjawid au Darfour. Condamné en octobre pour 27 chefs d’accusation de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, il est décrit par l’accusation comme l’un des exécutants les plus zélés et violents de la campagne de terreur menée entre 2003 et 2004. Le procureur Julian Nicholls a affirmé que l’accusé avait personnellement participé à. Selon l’accusation, ces actes s’inscrivaient pleinement dans la stratégie mise en place par le gouvernement soudanais de l’époque pour écraser la rébellion au Darfour. (Source : Entrevue)

Trois pays africains rejoignent la coalition internationale pour taxer l’aviation de luxe

Djibouti, le Nigeria et le Soudan du Sud ont annoncé leur adhésion à la coalition de pays engagés dans la mise en place d’une taxe sur les classes premium et les jets privés, une initiative lancée fin juin et comptant déjà huit membres, dont la France, l’Espagne et le Kenya. Le Brésil, hôte de la COP30, a rejoint le groupe en tant qu’observateur, aux côtés des Fidji et du Vanuatu.

Cette coalition vise à proposer une réponse concrète au défi du financement de l’adaptation aux impacts du changement climatique, dans un contexte où les besoins des pays vulnérables ne cessent de croître. (Source : Africanews dz)

Congo-Kinshasa : Malgré l’accord de Doha, le cessez-le-feu reste fragile dans l’Est du pays

Salué par Paris, l’Union africaine et plusieurs partenaires régionaux, l’accord-cadre signé à Doha entre Kinshasa et le M23 peine à produire des effets concrets. Le cessez-le-feu reste théorique, les mécanismes de vérification ne fonctionnent pas, et l’essentiel des protocoles reste à négocier jusqu’au plus tard le 29 novembre 2025. Un exercice aussi délicat que difficile.

Le Qatar, par la voix du ministre d’État aux Affaires étrangères Mohammed ben Abdulaziz ben Saleh al-Khulaifi, insiste sur le caractère encore incomplet du processus : la signature « marque le début d’un processus de paix global, et non sa conclusion ». Les États-Unis, représentés par l’envoyé spécial Massad Boulos, parlent, eux aussi, d’un « accord-cadre pour un processus de paix global qui trace la voie vers un accord de paix ». Une formulation qui souligne que l’essentiel reste à négocier. (Source : RFI)

Guinée : Indignation après l’enlèvement des enfants du chanteur Elie Kamano

L’annonce a mis le feu aux poudres. Dimanche 16 novembre, le chanteur guinéen Elie Kamano, en exil et farouche critique de la junte, a révélé l’enlèvement nocturne de deux de ses enfants, de son neveu et de son frère, gendarme.

Selon lui, des hommes encagoulés ont fait irruption dans sa maison de Conakry durant la nuit de samedi à dimanche. Caméra à la main, l’artiste accuse directement le chef de la junte, Mamadi Doumbouya : « Ramène mes enfants, ils n’ont rien à voir avec ma lutte. » (Source : Africa Radio)

Afrique du Sud : Une organisation accusée de déplacer des Palestiniens pour le compte d’Israël

Après l’arrivée surprise, jeudi à Johannesburg, d’un avion transportant des familles gazaouies, Pretoria a dénoncé lundi 17 novembre « un plan plus vaste visant à déplacer les Palestiniens ». Derrière cette « évacuation », une organisation humanitaire obscure, Al-Majd Europe, soupçonnée d’être liée à Israël.

« Nous ne voulons plus d’aucun vol à destination de notre territoire, car il s’agit d’un plan manifeste visant à chasser les Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie et des zones environnantes, ce à quoi l’Afrique du Sud s’oppose fermement », a déclaré Ronald Lamola, ministre sud-africain des affaires étrangères. (Source : Anadolu Ajansi)

Ethiopie : Trois morts dans l’épidémie du virus de Marburg

En Ethiopie, le laboratoire de référence de l’Institut de santé publique a confirmé que trois personnes sont décédées des suites du virus de Marburg.

Le ministère de la santé a ajouté lundi que trois autres décès étaient soupçonnés d’être liés à cette maladie hémorragique hautement contagieuse.Ils font actuellement l’objet d’une enquête pour confirmer le diagnostic.

Cette annonce fait suite à la confirmation par l’Éthiopie vendredi d’une épidémie de Marburg, dans une ville de la région sud du pays, avec au moins neuf cas identifiés. (Source : Africanews)

Angola : Le nouveau président de l’Assemblée nationale sera élu lundi

Le nouveau président de l’Assemblée nationale sera élu lundi, au cours d’une session plénière spécialement convoquée à cet effet. Adão de Almeida est le nom proposé par le Bureau politique du MPLA pour occuper ce poste, en remplacement de Carolina Cerqueira. Le processus s’inscrit dans le cadre du n.º 1 de l’article 40 du Règlement de l’Assemblée nationale, qui stipule que le président de l’organe législatif est élu pour chaque législature, pouvant être remplacé au cours de celle-ci à l’initiative du parti sous l’égide duquel il a été élu. (Source : Angop)

Gabon : Michel Regis Onanga Ndiaye élu président de l’Assemblée nationale

Lundi 17 novembre 2025, l’Assemblée nationale a procédé à l’élection de ses membres lors d’un scrutin à huis-clos, ce conformément à la résolution n°001 du 04 février 2013 portant règlement de l’Assemblée nationale. Cet événement politique marquant a vu l’élection de Michel Régis Onanga Ndiaye, ancien ministre des Affaires étrangères et député du 1er siège du département d’Etimboué dans la province de l’Ogooué-Maritime.

Il faut dire que Michel Régis Onanga Ndiaye a été élu à la présidence de l’Assemblée nationale grâce à un large soutien de sa formation politique, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), qui détient environ 70 % des sièges de la deuxième Chambre du Parlement. Ce résultat n’est pas surprenant compte tenu de l’influence croissante du parti présidentielle au sein du paysage politique gabonais. (Source : Gabon Media Time)