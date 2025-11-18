Afrique du Sud: Départs suspects de Palestiniens de Gaza - Le pays dénonce «une opération orchestrée» par Israël

En Afrique du Sud, le ministre des Affaires étrangères a réagi à l'arrivée troublante de 153 Palestiniens à l'aéroport de Johannesburg jeudi 13 novembre. Le gouvernement n'avait aucune information à ce sujet. Organisée par une association très opaque, cette arrivée est « suspecte » et révèle « une volonté claire de chasser les Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie », a réagi le ministre Ronald Lamola.

Le groupe de 153 Palestiniens est arrivé le 13 novembre à bord d'un vol charter, sans tampons de sortie d'Israël sur leurs passeports. Une organisation obscure nommée Al Majd serait impliquée dans leur voyage depuis Gaza, selon les passagers palestiniens. L'un d'entre eux a par exemple expliqué à RFI avoir versé 2 000 dollars en cryptomonnaies vers un compte privé pour pouvoir quitter l'enclave.

Selon le quotidien israélien d'opposition Haaretz, certains ministères israéliens auraient aidé l'association à coordonner ces départs. Le ministre des Affaires étrangères, Ronald Lamola, a affirmé que son pays « ne veut plus aucun autre vol de ce genre vers notre pays, car il s'agit d'une volonté claire de chasser les Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie et de ces régions, ce à quoi l'Afrique du Sud s'oppose », rapporte notre correspondant à Johannesburg, Valentin Hugues.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En tant que gouvernement d'Afrique du Sud, nous sommes assez méfiants quant aux circonstances qui entourent l'arrivée de cet avion et de ses passagers. Il semble bien qu'il s'agisse d'un plan plus vaste qui a pour but d'expulser les Palestiniens de Palestine, vers différentes régions du monde. Et il s'agit clairement d'une opération orchestrée. Cette affaire fait l'objet d'une enquête, et nous ne voulons plus aucun autre vol de ce genre vers notre pays, car il s'agit d'une volonté claire de chasser les Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie et de ces régions, ce à quoi l'Afrique du Sud s'oppose. Nos autorités iront au bout de cette enquête, et nous ferons toute la lumière.

Une enquête en cours

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé, le 14 novembre, que son pays comptait élucider les circonstances de l'arrivée « mystérieuse » des 153 Palestiniens à l'aéroport de Johannesburg. Ces réfugiés ont été bloqués par la police aux frontières dans leur appareil pendant plus de 12 heures. Le ministère de l'Intérieur a finalement autorisé l'entrée des passagers sur le sol sud-africain, après avoir reçu l'engagement de l'ONG sud-africaine Gift of the Givers qu'ils seraient pris en charge et hébergés.

Selon l'ONG, les Palestiniens ne savaient pas qu'ils allaient en Afrique du Sud. « Ce qu'on nous a dit, c'est qu'on leur avait promis (...) une forme de sécurité dans un pays qui les accueillerait », a déclaré la représentante de l'ONG, Sarah Oosthuizen, à l'AFP. Certains d'entre eux pensaient se rendre en Indonésie, en Malaisie ou en Inde, selon la même source.

Un premier avion transportant 176 Palestiniens avait atterri à Johannesburg le 28 octobre dans des circonstances similaires. Là encore, les voyageurs « ne savaient absolument pas qu'ils venaient en Afrique du Sud », selon Sarah Oosthuizen.