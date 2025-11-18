Ile Maurice: Le navire Alpha Bravery libéré, mais l'enquête se poursuit

17 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Le pétrolier grec Alpha Bravery, au coeur de la saisie de 433,10 kg de cocaïne, a été officiellement libéré suivant les recommandations du bureau du Directeur des poursuites publiques. Toutefois, cette décision ne marque pas la fin des investigations. Au contraire, les autorités ont imposé une mesure strictement encadrée : le remplacement complet de l'équipage.

Au total, 23 nouveaux membres ont embarqué à bord, tandis que les 24 marins initiaux ont été débarqués et escortés vers un hôtel, où ils sont logés sous surveillance dans l'attente de la suite de l'enquête. Les autorités précisent que le MV Alpha Bravery a été suivi de près jusqu'à sa sortie des eaux territoriales mauriciennes.

Pour rappel, le 8 novembre, l'Alpha Bravery avait été intercepté par une équipe conjointe de la National Coast Guard et de l'Anti-Drug and Smuggling Unit, appuyées par plusieurs unités spécialisées. À bord : 433,10 kg de cocaïne, dissimulés dans le pétrolier, pour une valeur marchande estimée à plus de Rs 4,5 milliards.

Une opération d'envergure, considérée comme l'une des plus importantes saisies antidrogue de ces dernières années.

